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«Ак Барс» подписал новый контракт с финалистом плей-офф НХЛ

Казанский «Ак Барс» объявил о продлении соглашения с нападающим Григорием Денисенко. Новый контракт российского форварда рассчитан до конца сезона-2026/27.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «Ак Барс»

26-летний Григорий Денисенко присоединился к «Ак Барсу» летом 2025 года. Казанская команда получила права на игрока в результате обмена с ярославским «Локомотивом». В регулярном чемпионате прошлого сезона Денисенко провел 64 матча, в которых набрал 28 очков (14 голов и 14 результативных передач). В плей-офф Кубка Гагарина нападающий записал на свой счет четыре балла (2+2) в 20 встречах. «Ак Барс» дошел до финала турнира, где уступил «Локомотиву» в серии со счетом 2−4.

До перехода в казанский клуб Денисенко также выступал за «Локомотив» и тольяттинскую «Ладу». В 2018 году форвард был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ под общим 15-м номером. В Северной Америке он дебютировал в сезоне-2020/21 и провел за «Пантерз» 27 матчей, отметившись семью голевыми передачами.

В 2023 году Денисенко стал участником финальной серии Кубка Стэнли в составе «Флориды», а позже оказался в системе «Вегаса». В феврале 2025 года нападающий был обменян в «Нэшвилл», после чего выступал за фарм-клуб команды в АХЛ. За 23 матча регулярного чемпионата он набрал 15 очков (7+8), а в плей-офф записал на свой счет одну шайбу в восьми играх.