«Ак Барс» подписал новый контракт с финалистом плей-офф НХЛ

В 2023 году Денисенко стал участником финальной серии Кубка Стэнли в составе «Флориды», а позже оказался в системе «Вегаса». В феврале 2025 года нападающий был обменян в «Нэшвилл», после чего выступал за фарм-клуб команды в АХЛ. За 23 матча регулярного чемпионата он набрал 15 очков (7+8), а в плей-офф записал на свой счет одну шайбу в восьми играх.