Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Фарм-клуб СКА подпишет Менелла, а затем расторгнет контракт

Защитник должен получить компенсацию после оформления соглашения с «СКА-ВМФ».

Источник: РИА "Новости"

Защитник Бреннан Менелл после ухода из СКА может заключить контракт с фарм-клубом петербуржцев «СКА-ВМФ», выступающим во Всероссийской хоккейной лиге.

26 июля СКА официально объявил о расторжении соглашения с 29-летним хоккеистом по обоюдному согласию сторон. После прекращения действия контракта Менелл получил статус неограниченно свободного агента.

По информации «Силы спорта», следующим шагом станет подписание игрока клубом «СКА-ВМФ». Затем команда ВХЛ расторгнет соглашение с защитником и выплатит ему компенсацию.

Менелл перешел в СКА из московского «Динамо» в июле 2025 года в результате обмена. В сезоне-2025/26 хоккеист провел за армейцев 60 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, забросил девять шайб и сделал девять результативных передач. Его показатель полезности составил «+4».

До перехода в петербургский клуб защитник выступал в КХЛ за минское и московское «Динамо». В 2023 году уроженец США получил российское гражданство, а позднее — спортивное гражданство России, благодаря чему перестал считаться легионером в лиге.

«СКА-ВМФ» представляет систему петербургского СКА в ВХЛ. До лета 2025 года фарм-клуб назывался «СКА-Нева». Домашние матчи команда проводит в спортивном комплексе «Хоккейный город».