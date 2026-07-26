Фарм-клуб СКА подпишет Менелла, а затем расторгнет контракт

Защитник Бреннан Менелл после ухода из СКА может заключить контракт с фарм-клубом петербуржцев «СКА-ВМФ», выступающим во Всероссийской хоккейной лиге.
26 июля СКА официально объявил о расторжении соглашения с 29-летним хоккеистом по обоюдному согласию сторон. После прекращения действия контракта Менелл получил статус неограниченно свободного агента.
По информации «Силы спорта», следующим шагом станет подписание игрока клубом «СКА-ВМФ». Затем команда ВХЛ расторгнет соглашение с защитником и выплатит ему компенсацию.
Менелл перешел в СКА из московского «Динамо» в июле 2025 года в результате обмена. В сезоне-2025/26 хоккеист провел за армейцев 60 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, забросил девять шайб и сделал девять результативных передач. Его показатель полезности составил «+4».
До перехода в петербургский клуб защитник выступал в КХЛ за минское и московское «Динамо». В 2023 году уроженец США получил российское гражданство, а позднее — спортивное гражданство России, благодаря чему перестал считаться легионером в лиге.
«СКА-ВМФ» представляет систему петербургского СКА в ВХЛ. До лета 2025 года фарм-клуб назывался «СКА-Нева». Домашние матчи команда проводит в спортивном комплексе «Хоккейный город».