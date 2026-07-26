Фарм-клуб СКА подпишет Менелла, а затем расторгнет контракт

Менелл перешел в СКА из московского «Динамо» в июле 2025 года в результате обмена. В сезоне-2025/26 хоккеист провел за армейцев 60 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, забросил девять шайб и сделал девять результативных передач. Его показатель полезности составил «+4».