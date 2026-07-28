Плющев усомнился, что Ларионов способен построить команду в СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о трансферной кампании СКА и оценил перспективы команды под руководством Игоря Ларионова.
"То, что идёт сильная трансферная кампания — это хорошо. Но другой вопрос, что команда создаётся тренерским штабом, а не просто количеством неплохих игроков.
Способен ли Ларионов построить команду? Ларионов далеко не исправил те негативные последствия, которые были у него в прошлом сезоне со СКА, которые были и ранее в «Торпедо». Поэтому сказать сложно. СКА точно будет пытаться, а насколько получится, увидим дальше", — приводит слова Плющева Vprognoze.
СКА вылетел из плей-офф Кубка Гагарина 31 марта 2026 года, проиграв серию первого раунда московскому ЦСКА со счетом 1−4.