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Плющев усомнился, что Ларионов способен построить команду в СКА

В последнем сезоне СКА вылетел из плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о трансферной кампании СКА и оценил перспективы команды под руководством Игоря Ларионова.

"То, что идёт сильная трансферная кампания — это хорошо. Но другой вопрос, что команда создаётся тренерским штабом, а не просто количеством неплохих игроков.

Способен ли Ларионов построить команду? Ларионов далеко не исправил те негативные последствия, которые были у него в прошлом сезоне со СКА, которые были и ранее в «Торпедо». Поэтому сказать сложно. СКА точно будет пытаться, а насколько получится, увидим дальше", — приводит слова Плющева Vprognoze.

СКА вылетел из плей-офф Кубка Гагарина 31 марта 2026 года, проиграв серию первого раунда московскому ЦСКА со счетом 1−4.