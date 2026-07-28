Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Защитник системы ЦСКА подписал контракт с канадским клубом

17-летний защитник Владимир Штырхунов продолжит карьеру в Канаде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник Владимир Штырхунов покинул систему ЦСКА и стал игроком клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Шавиниган Катарактс». Ранее канадская команда выбрала 17-летнего хоккеиста под 35-м номером на импорт-драфте CHL.

В сезоне-2025/2026 Штырхунов выступал за «Красную Армию». В регулярном чемпионате МХЛ защитник провел 55 матчей, набрав 32 (4+28) очка. В плей-офф он сыграл девять встреч, записав на свой счет еще 3 (2+1) результативных балла.

По информации «Матч ТВ», хоккеист отказался подписывать первый профессиональный контракт с ЦСКА и решил продолжить карьеру за океаном. Многие скауты считают Штырхунова одним из наиболее перспективных защитников своего возраста. Ожидается, что на драфте НХЛ 2027 года праворукий атакующий защитник может быть выбран уже в первом раунде.