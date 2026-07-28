Защитник системы ЦСКА подписал контракт с канадским клубом

Защитник Владимир Штырхунов покинул систему ЦСКА и стал игроком клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Шавиниган Катарактс». Ранее канадская команда выбрала 17-летнего хоккеиста под 35-м номером на импорт-драфте CHL.
В сезоне-2025/2026 Штырхунов выступал за «Красную Армию». В регулярном чемпионате МХЛ защитник провел 55 матчей, набрав 32 (4+28) очка. В плей-офф он сыграл девять встреч, записав на свой счет еще 3 (2+1) результативных балла.
По информации «Матч ТВ», хоккеист отказался подписывать первый профессиональный контракт с ЦСКА и решил продолжить карьеру за океаном. Многие скауты считают Штырхунова одним из наиболее перспективных защитников своего возраста. Ожидается, что на драфте НХЛ 2027 года праворукий атакующий защитник может быть выбран уже в первом раунде.