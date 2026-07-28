Защитник системы ЦСКА подписал контракт с канадским клубом

По информации «Матч ТВ», хоккеист отказался подписывать первый профессиональный контракт с ЦСКА и решил продолжить карьеру за океаном. Многие скауты считают Штырхунова одним из наиболее перспективных защитников своего возраста. Ожидается, что на драфте НХЛ 2027 года праворукий атакующий защитник может быть выбран уже в первом раунде.