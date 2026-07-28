«Динамо» обменяло Дер‑Аргучинцева на Павла Шэна из «Адмирала»

«Динамо» заключило с Шэном однолетний односторонний контракт. По данным «Матч ТВ», сумма компенсации в рамках сделки составила 30 миллионов рублей. Минувший сезон стал для Шэна самым результативным в КХЛ. В 67 матчах регулярного чемпионата за «Адмирал» он набрал 33 (12+21) очка. Всего в лиге на счету 26-летнего нападающего 331 игра и 98 (39+59) результативных баллов.