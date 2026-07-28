«Динамо» обменяло Дер‑Аргучинцева на Павла Шэна из «Адмирала»

В результате обмена состав бело-голубых пополнил нападающий Павел Шэн. В обратном направлении отправился форвард Семен Дер-Аргучинцев, а приморский клуб также получит денежную компенсацию.
«Динамо» заключило с Шэном однолетний односторонний контракт. По данным «Матч ТВ», сумма компенсации в рамках сделки составила 30 миллионов рублей. Минувший сезон стал для Шэна самым результативным в КХЛ. В 67 матчах регулярного чемпионата за «Адмирал» он набрал 33 (12+21) очка. Всего в лиге на счету 26-летнего нападающего 331 игра и 98 (39+59) результативных баллов.
Семен Дер-Аргучинцев в сезоне-2025/2026 провел за московское «Динамо» 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. В первом матче чемпионата московское «Динамо» встретится с «Автомобилистом».