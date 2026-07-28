СКА обменял Галенюка и Демидова в «Амур» на 15 млн рублей

23-летний Демидов перешел в СКА в ноябре 2021 года из подмосковного «Витязя». На его счету 13 матчей за армейский клуб в КХЛ, в которых не отметился результативными действиями. За «СКА-Неву» и «СКА-ВМФ» он провел 132 матча в ВХЛ и набрал 98 (43+55) очков.