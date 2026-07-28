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СКА обменял Галенюка и Демидова в «Амур» на 15 млн рублей

СКА совершил обмен с хабаровским «Амуром», в результате которого в дальневосточный клуб перешли защитник Данила Галенюк и нападающий Семен Демидов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петербуржцы получили за игроков денежную компенсацию. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, размер компенсации составил 15 млн рублей.

26-летний Галенюк находился в системе СКА с 2017 года. Он провел за команду 203 матча в КХЛ, в которых набрал 31 (6+25) очко.

23-летний Демидов перешел в СКА в ноябре 2021 года из подмосковного «Витязя». На его счету 13 матчей за армейский клуб в КХЛ, в которых не отметился результативными действиями. За «СКА-Неву» и «СКА-ВМФ» он провел 132 матча в ВХЛ и набрал 98 (43+55) очков.

Семен Демидов — старший брат нападающего Ивана Демидова, который выступает в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».

Новый регулярный сезон КХЛ стартует 5 сентября. СКА откроет сезон домашним матчем против тольяттинской «Лады», а «Амур» стартует на выезде против магнитогорского «Металлурга».