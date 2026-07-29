Обладатель Кубка Стэнли Пакетт стал игроком «Авангарда»

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2027 года.
«Седрик Пакетт — опытный нападающий, который не нуждается в своем представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Седрик Пакетт не является легионером», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Пакетт выступал за московское «Динамо», в составе которого провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков. Ранее столичный клуб сообщал, что у хоккеиста была травма спины.
В сентябре 2025 года Пакетт получил право выступать за сборную России. Канадский форвард играет в КХЛ с 2022 года: сначала он представлял минское «Динамо», а затем московскую команду. Всего в лиге нападающий провел 227 матчей и набрал 125 (67+58) очков.
До перехода в КХЛ Пакетт выступал в НХЛ за «Монреаль», «Тампу», «Оттаву» и «Каролину». В составе «Тампы» в 2020 году он стал обладателем Кубка Стэнли.