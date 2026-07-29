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Обладатель Кубка Стэнли Пакетт стал игроком «Авангарда»

Пресс-служба омского «Авангарда» в соцсетях объявила о переходе канадского нападающего Седрика Пакетта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Седрик Пакетт — опытный нападающий, который не нуждается в своем представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Седрик Пакетт не является легионером», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Пакетт выступал за московское «Динамо», в составе которого провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков. Ранее столичный клуб сообщал, что у хоккеиста была травма спины.

В сентябре 2025 года Пакетт получил право выступать за сборную России. Канадский форвард играет в КХЛ с 2022 года: сначала он представлял минское «Динамо», а затем московскую команду. Всего в лиге нападающий провел 227 матчей и набрал 125 (67+58) очков.

До перехода в КХЛ Пакетт выступал в НХЛ за «Монреаль», «Тампу», «Оттаву» и «Каролину». В составе «Тампы» в 2020 году он стал обладателем Кубка Стэнли.