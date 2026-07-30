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Нападающий «Авангарда» Мартынов обменян в московское «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Игоря Мартынова из «Авангарда».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщают пресс-службы команд, в результате обмена омский клуб получил денежную компенсацию. С 27-летним белорусским хоккеистом бело-голубые заключили соглашение, рассчитанное до 31 мая 2028 года.

Мартынов начал выступления в КХЛ в составе минского «Динамо», за которое играл на протяжении четырех сезонов. В сезоне-2023/24 форвард продолжил карьеру в «Авангарде». В прошлом регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 64 матча и набрал 14 (4+10) очков, а в 17 встречах плей-офф отметился одной заброшенной шайбой. Всего за карьеру в лиге Мартынов сыграл 384 матча, в которых набрал 76 (38+38) очков.

Новый сезон КХЛ московское «Динамо» начнет 5 сентября выездным матчем против екатеринбургского «Автомобилиста».