Нападающий «Авангарда» Мартынов обменян в московское «Динамо»

Мартынов начал выступления в КХЛ в составе минского «Динамо», за которое играл на протяжении четырех сезонов. В сезоне-2023/24 форвард продолжил карьеру в «Авангарде». В прошлом регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 64 матча и набрал 14 (4+10) очков, а в 17 встречах плей-офф отметился одной заброшенной шайбой. Всего за карьеру в лиге Мартынов сыграл 384 матча, в которых набрал 76 (38+38) очков.