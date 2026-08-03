Экс-тренер «Автомобилиста» рассказал о расставании с клубом

31 мая «Автомобилист» объявил об уходе Заварухина с поста главного тренера команды. Он руководил клубом с мая 2025 года.
— Как прошли ваши первые месяцы без работы?
— Много времени провожу с семьей. Съездил с друзьями на Алтай, побывал в тайге в Пермском крае. Поездил по Башкирии, у нас здесь много красивых мест. Также получилось на неделю вырваться в Турцию, на море.
— Расстались с «Автомобилистом» в хороших отношениях?
— Все хорошо, у нас нормальные отношения. Вот недавно летал в Екатеринбург на футбольный матч Первой лиги между «Уралом» и «Торпедо». Роман Орещук сейчас работает в «Урале», позвал меня. Встретился с друзьями, заходил в хоккейный клуб, пообщались с Олегом Гроссом.
Я много времени провел в Екатеринбурге, соскучился по городу. Поговорил с людьми, у меня же там много друзей осталось. Видел болельщиков, очень приятно, что люди меня помнят. Многие благодарили за работу, — приводит слова Заварухина «Чемпионат».