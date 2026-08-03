Агент Кузнецова подтвердил интерес к игроку со стороны «Сибири»

«Такие вещи я называю предложением ради предложения. Не считаю это предложением, так что мне не о чем высказываться. Раз Савин об этом высказывается, его и спросите. Ко мне официально никто не обращался. А их разговоры с Женей — это чтобы потом в клубе могли сказать, что сделали предложение. Я разговаривал с Волковым, он сказал, что Кузнецов им нужен. Как я понимаю, есть финансовые ограничения в клубе именно по отношению к Жене. Для меня это выглядит так», — добавил агент хоккеиста.