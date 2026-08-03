Агент Кузнецова подтвердил интерес к игроку со стороны «Сибири»

Ранее стало известно, что «Трактор» и «Сибирь» сделали 34-летнему форварду предложение о контракте.
«Как я и говорил, мы сейчас ведем разговор с несколькими командами. В ближайшее время определимся. “Сибирь” в этом списке действительно есть», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».
Также агент прокомментировал слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина о том, что челябинский клуб тоже сделал предложение хоккеисту.
«Такие вещи я называю предложением ради предложения. Не считаю это предложением, так что мне не о чем высказываться. Раз Савин об этом высказывается, его и спросите. Ко мне официально никто не обращался. А их разговоры с Женей — это чтобы потом в клубе могли сказать, что сделали предложение. Я разговаривал с Волковым, он сказал, что Кузнецов им нужен. Как я понимаю, есть финансовые ограничения в клубе именно по отношению к Жене. Для меня это выглядит так», — добавил агент хоккеиста.
В 2024 году Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ. За последние два сезона в КХЛ он провел 86 матчей за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», в которых набрал 69 (21+48) очков.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона». До отъезда в НХЛ в 2014 году Кузнецов на протяжении пяти сезонов выступал за «Трактор». В общей сложности он провел за челябинцев 251 матч и набрал 167 (78+89) очков.