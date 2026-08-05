«Ак Барс» обменял вратаря в «Шанхай», получив взамен 1000 рублей

Контракт с Мифтаховым рассчитан на один год — до конца сезона-2026/27. За место первого вратаря он будет бороться с 32-летним словаком Патриком Рыбаром, а также с 31-летним Павлом Хомченко и 24-летним Вячеславом Бутейцом, который пополнили состав «драконов» в это межсезонье.