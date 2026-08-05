«Ак Барс» обменял вратаря в «Шанхай», получив взамен 1000 рублей

«Шанхай» выменял права на 26-летнего вратаря за денежную компенсацию. По информации журналиста Артура Хайруллина, «Ак Барс» получил за своего воспитанника минимально возможную по регламенту КХЛ сумму — 1000 рублей.
Контракт с Мифтаховым рассчитан на один год — до конца сезона-2026/27. За место первого вратаря он будет бороться с 32-летним словаком Патриком Рыбаром, а также с 31-летним Павлом Хомченко и 24-летним Вячеславом Бутейцом, который пополнили состав «драконов» в это межсезонье.
Мифтахов с перерывами выступал за «Ак Барс» с 2019 по 2025 год. Он провел в КХЛ 87 матчей, в которых одержал 38 побед (11 — всухую), отражая 92,2% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,19 шайбы за игру.
В прошлом сезоне Мифтахов играл за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ. Он провел 32 матча, в которых одержал 14 побед (3 — всухую), отражая 89,3% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 3,18 шайбы за игру.
«Шанхай» откроет новый сезон КХЛ 6 сентября выездным матчем против «Нефтехимика».