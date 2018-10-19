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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Форвард «Торонто» забил гол в свои ворота. Шайбу записали на Малкина

Нападающий «Мэйпл Лифс» Назем Кадри случайно отправил шайбу в свои ворота в матче с «Питтсбургом».

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Источник: AP 2018

Курьезный гол был забит в конце третьего периода. «Торонто» проигрывал 0:1 и снял вратаря. Кадри в борьбе с Евгением Малкиным отбросил шайбу в свою зону, и она рикошетом от щитков защитника «Лифс» Моргана Райлли.

Гол записали на Малкина, так как он последним из игроков «Питтсбурга» коснулся шайбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» позже забил еще один гол в пустые ворота и победил лидера НХЛ 3:0. Малкин набрал в этом матче 3 (2+1) очка. Всего у него в этом сезоне 12 (3+9) результативных баллов.

Алексей Иванов

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