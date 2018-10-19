Форвард «Торонто» забил гол в свои ворота. Шайбу записали на Малкина

Курьезный гол был забит в конце третьего периода. «Торонто» проигрывал 0:1 и снял вратаря. Кадри в борьбе с Евгением Малкиным отбросил шайбу в свою зону, и она рикошетом от щитков защитника «Лифс» Моргана Райлли.



Гол записали на Малкина, так как он последним из игроков «Питтсбурга» коснулся шайбы.