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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Санса Старк пришла на матче НХЛ (видео)

Интересно, за кого она болела?

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Источник: AFP 2019

Актриса Софи Тернер, играющая Сансу Старк в сериале «Игра престолов», побывала на матче «Рейнджерс» — «Детройт».

Селебрити показали на видеокубе после промо нового сезона ТВ-шоу. Софи помахала болельщикам рукой и выпила бокал вина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительный, восьмой сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Актеры сериала часто бывают на хоккее, так Кит Харингтон (Джон Сноу) любит ходить на матчи «Торонто».

Присутствие Сансы Старк не помогло «Рейнджерс» — команда уступила «Детройту» 2:3.

Алексей Иванов

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