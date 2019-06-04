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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба разбила лицо хоккеиста в кровь в финале Кубка Стэнли (видео)

Здено Харе не повезло.

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Источник: AFP 2019

Словацкий защитник «Бостона» досрочно завершил 4-й матч финала Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (2:4). Во втором периоде шайба срикошетила в лицо Здено Харе после броска Брэйдена Шенна.

Бросок пришел в челюсть словаку, на льду появилась кровь, хоккеист ушел в раздевалку.

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Позже Хара вернулся на скамейку с шлеме с полной защитой лица, но на лед уже не выходил. Словацкий защитник провел 8 минут в этом матче и успел набрать одно очко за передачу.

Пока неизвестно, сыграет ли Хара в 5-м матче серии.

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Алексей Иванов

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