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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде тренер построил каток мечты на озере. Летом! (видео)

Теперь там играют даже энхаэловцы.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейный тренер Джереми Рапке из Канады решил этим летом совместить отпуск семьей на озере с ледовыми тренировками.

Рапке придумал, как построить каток мечты на воде, и у него все получилось. Хотя жена и уверяла его, что из этого ничего не выйдет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге в госте к Джереми стали приезжать даже известные энхаэловцы: Янни Гурде из «Тампа-Бэй» и Филип Дано из «Монреаля». Особенно эффектно на таком катке смотрятся силовые приемы — можно улететь сразу в воду и заодно искупаться.

Рапке занимался в детстве хоккеем в небольшом канадском городе, но не стал профессионалом. В итоге он решил помогать другим хоккеистам-любителям — как детям, так и взрослым — и создал сайт How To Hockey. Позже у Джереми появился свой канал на YouTube с обучающими видео.

Алексей Иванов

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