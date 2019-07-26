В Канаде тренер построил каток мечты на озере. Летом! (видео)
Теперь там играют даже энхаэловцы.
Теперь там играют даже энхаэловцы.
Хоккейный тренер Джереми Рапке из Канады решил этим летом совместить отпуск семьей на озере с ледовыми тренировками.
Рапке придумал, как построить каток мечты на воде, и у него все получилось. Хотя жена и уверяла его, что из этого ничего не выйдет.
В итоге в госте к Джереми стали приезжать даже известные энхаэловцы: Янни Гурде из «Тампа-Бэй» и Филип Дано из «Монреаля». Особенно эффектно на таком катке смотрятся силовые приемы — можно улететь сразу в воду и заодно искупаться.
Рапке занимался в детстве хоккеем в небольшом канадском городе, но не стал профессионалом. В итоге он решил помогать другим
Алексей Иванов