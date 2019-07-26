В Канаде тренер построил каток мечты на озере. Летом! (видео)

Хоккейный тренер Джереми Рапке из Канады решил этим летом совместить отпуск семьей на озере с ледовыми тренировками. Рапке придумал, как построить каток мечты на воде, и у него все получилось. Хотя жена и уверяла его, что из этого ничего не выйдет.

В итоге в госте к Джереми стали приезжать даже известные энхаэловцы: Янни Гурде из «Тампа-Бэй» и Филип Дано из «Монреаля». Особенно эффектно на таком катке смотрятся силовые приемы — можно улететь сразу в воду и заодно искупаться.



Рапке занимался в детстве хоккеем в небольшом канадском городе, но не стал профессионалом. В итоге он решил помогать другим хоккеистам-любителям — как детям, так и взрослым — и создал сайт How To Hockey. Позже у Джереми появился свой канал на YouTube с обучающими видео.



Алексей Иванов