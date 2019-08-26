Экс-игрок «Детройта» рассказал, как марихуана спасла ему жизнь

«Когда я рос, все делились на тех, кто пил, и тех, кто курил траву. Я никогда не курил ее, а пил уже лет с 12−13. В хоккее к этому спокойно относились, в этом никто не видел ничего особенного», — сказал бывший тафгай.



В 2015-м друзья Маккарти уговорили его попробовать марихуану. После того, как он вышел из комы, его зависимость от алкоголя исчезла.



«Я упал на колени и сказал: «Слава тебе, Господи».



С тех пор Маккарти не притрагивался к алкоголю, бросил курить сигареты, отказался от почти всех лекарств и похудел на 30 кг.



«Если вы видели меня за последние 10 лет, то могли заметить, что я был на разных стадиях алкоголизма. А это растение спасло мне жизнь. Сейчас я чувствую себя, как будто мне 35 лет. Честное слово, я как Бенджамин Баттон», — рассказал 47-летний Маккарти.



Маккарти выиграл с «Детройтом» три Кубка Стэнли. Сейчас он основал свою компанию, связанную с производством марихуаны.



Алексей Иванов