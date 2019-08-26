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18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Детройта» рассказал, как марихуана спасла ему жизнь

Он преодолел алкогольную зависимость.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший тафгай «Детройта» Даррен Маккарти объяснил, как марихуана помогла ему в жизни.

В течение своей 16-летней карьеры в НХЛ Маккарти приобрел алкогольную зависимость и задумался о самоубийстве. В 2015 году у хоккеиста повысилось давление и начала отказывать печень. После этого он решил отказаться от алкоголя.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда я рос, все делились на тех, кто пил, и тех, кто курил траву. Я никогда не курил ее, а пил уже лет с 12−13. В хоккее к этому спокойно относились, в этом никто не видел ничего особенного», — сказал бывший тафгай.

В 2015-м друзья Маккарти уговорили его попробовать марихуану. После того, как он вышел из комы, его зависимость от алкоголя исчезла.

«Я упал на колени и сказал: «Слава тебе, Господи».

С тех пор Маккарти не притрагивался к алкоголю, бросил курить сигареты, отказался от почти всех лекарств и похудел на 30 кг.

«Если вы видели меня за последние 10 лет, то могли заметить, что я был на разных стадиях алкоголизма. А это растение спасло мне жизнь. Сейчас я чувствую себя, как будто мне 35 лет. Честное слово, я как Бенджамин Баттон», — рассказал 47-летний Маккарти.

Маккарти выиграл с «Детройтом» три Кубка Стэнли. Сейчас он основал свою компанию, связанную с производством марихуаны.

Алексей Иванов

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