Экс-игрок «Детройта» рассказал, как марихуана спасла ему жизнь
Он преодолел алкогольную зависимость.
Он преодолел алкогольную зависимость.
Бывший тафгай «Детройта» Даррен Маккарти объяснил, как марихуана помогла ему в жизни.
В течение своей 16-летней карьеры в НХЛ Маккарти приобрел алкогольную зависимость и задумался о самоубийстве. В 2015 году у хоккеиста повысилось давление и начала отказывать печень. После этого он решил отказаться от алкоголя.
«Когда я рос, все делились на тех, кто пил, и тех, кто курил траву. Я никогда не курил ее, а пил уже лет с 12−13. В хоккее к этому спокойно относились, в этом никто не видел ничего особенного», — сказал бывший тафгай.
В 2015-м друзья Маккарти уговорили его попробовать марихуану. После того, как он вышел из комы, его зависимость от алкоголя исчезла.
«Я упал на колени и сказал: «Слава тебе, Господи».
С тех пор Маккарти не притрагивался к алкоголю, бросил курить сигареты, отказался от почти всех лекарств и похудел на 30 кг.
«Если вы видели меня за последние 10 лет, то могли заметить, что я был на разных стадиях алкоголизма. А это растение спасло мне жизнь. Сейчас я чувствую себя, как будто мне 35 лет. Честное слово, я как Бенджамин Баттон», — рассказал 47-летний Маккарти.
Маккарти выиграл с «Детройтом» три Кубка Стэнли. Сейчас он основал свою компанию, связанную с производством марихуаны.
Алексей Иванов