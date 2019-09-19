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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Вашингтона» забил гол броском из средней зоны (видео)

Подловил вратаря.

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Источник: РИА "Новости"

«Вашингтон» победил «Сент-Луис» в выставочном матче благодаря двум голам на последних минутах. Сначала новичок «Кэпиталс» Рихард Паник сделал счет 2:2, а за 7 секунд до конца швед Никлас Бэкстрем забил хитрым броском из средней зоны.

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Вратарем «Сент-Луиса» в третьем периоде был Эван Фитцпатрик.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в этом матче.

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А еще один форвард «Кэпиталс» Ти Джей Оши порадовал зрителей своей техникой.

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Алексей Иванов

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