Игрок «Вашингтона» забил гол броском из средней зоны (видео)
Подловил вратаря.
Подловил вратаря.
«Вашингтон» победил «Сент-Луис» в выставочном матче благодаря двум голам на последних минутах. Сначала новичок «Кэпиталс» Рихард Паник сделал счет 2:2, а за 7 секунд до конца швед Никлас Бэкстрем забил хитрым броском из средней зоны.
Вратарем «Сент-Луиса» в третьем периоде был Эван Фитцпатрик.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в этом матче.
А еще один форвард «Кэпиталс» Ти Джей Оши порадовал зрителей своей техникой.
Алексей Иванов