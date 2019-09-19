Игрок «Вашингтона» забил гол броском из средней зоны (видео)

Источник: РИА "Новости"

«Вашингтон» победил «Сент-Луис» в выставочном матче благодаря двум голам на последних минутах. Сначала новичок «Кэпиталс» Рихард Паник сделал счет 2:2, а за 7 секунд до конца швед Никлас Бэкстрем забил хитрым броском из средней зоны.

Вратарем «Сент-Луиса» в третьем периоде был Эван Фитцпатрик.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в этом матче.

А еще один форвард «Кэпиталс» Ти Джей Оши порадовал зрителей своей техникой.