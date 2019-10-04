Хоккеист упал, комично споткнувшись о кабель на льду (видео)

Для шведского форварда «Рейджерс» Лиаса Андерссона новый сезон НХЛ мог закончиться, так и не начавшись. 20-летний игрок вышел перед матчем с «Виннипегом» во время представления команды и упал, споткнувшись о кабель на льду.

Но Андерссон не получил повреждения и отыграл 8 минут в матче с «Джетс». Швед был задрафтован в 2017 году под 7-м номером, в прошлом сезоне он набрал 6 очков в 42 встречах.



«Рейнджерс» победили 6:4, Артемий Панарин в дебютной игре забил гол и отдал передачу.



Алексей Иванов