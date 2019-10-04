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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист упал, комично споткнувшись о кабель на льду (видео)

Хорошо, что не получил травму.

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Источник: РИА "Новости"

Для шведского форварда «Рейджерс» Лиаса Андерссона новый сезон НХЛ мог закончиться, так и не начавшись. 20-летний игрок вышел перед матчем с «Виннипегом» во время представления команды и упал, споткнувшись о кабель на льду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Андерссон не получил повреждения и отыграл 8 минут в матче с «Джетс». Швед был задрафтован в 2017 году под 7-м номером, в прошлом сезоне он набрал 6 очков в 42 встречах.

«Рейнджерс» победили 6:4, Артемий Панарин в дебютной игре забил гол и отдал передачу.

Алексей Иванов

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