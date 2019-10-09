Жена Малкина предложила «Питтсбургу» нового центрфорварда (видео)
Пока Евгений восстанавливается от травмы.
Пока Евгений восстанавливается от травмы.
«Питтсбург» примерно месяц будет играть без Евгения Малкина — российский хоккеист получил травму ноги во втором матче сезона. Пока нападающий восстанавливается от травмы его жена Анна предложила «Пенгвингс» нового центрфорварда.
«Как вам такой центр?» — подписала Анна ролик с сыном Никитой, играющим дома в хоккей.
Сам Малкин пока продолжает работать с клюшкой, но на лед не выходит.
«Питтсбург» на старте сезона выиграл один матч и два проиграл.
Алексей Иванов