Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Спартак
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Динамо Мн
31
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
Витязь
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
32
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
10.10
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
21
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Малкина предложила «Питтсбургу» нового центрфорварда (видео)

Пока Евгений восстанавливается от травмы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Питтсбург» примерно месяц будет играть без Евгения Малкина — российский хоккеист получил травму ноги во втором матче сезона. Пока нападающий восстанавливается от травмы его жена Анна предложила «Пенгвингс» нового центрфорварда.

«Как вам такой центр?» — подписала Анна ролик с сыном Никитой, играющим дома в хоккей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Малкин пока продолжает работать с клюшкой, но на лед не выходит.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» на старте сезона выиграл один матч и два проиграл.

Алексей Иванов

Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Красивая Загитова, восточная Медведева и модная Трусова
Мария Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры
Российские гимнасты впервые взяли золото ЧМ в командном турнире
Определилась дата матча «Спартак» — «Ростов» в 1/8 Кубка России
Неймар заявил, что счастлив в «Пари Сен-Жермен»
Футбольный матч Германия — Аргентина начнется с минуты молчания
Сборная России проиграла со счетом 0:61 на Кубке мира по регби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь