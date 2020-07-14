Малкин размялся на боксерской груше перед возобновлением сезона в НХЛ (видео)
Подготовка в стиле Рокки.
Подготовка в стиле Рокки.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает готовиться к открытию тренировочного лагеря. Жена хоккеиста Анна опубликовала видео, где Евгений работает с боксерской грушей.
Ранее такую же боксерскую тренировку провел другой игрок сборной России Илья Ковальчук. А вот так выглядела еще одна тренировка Малкина.
В НХЛ сезон возобновится с 1 августа. При этом известно, что 9 хоккеистов «Питтсбурга» ушли на карантин
Алексей Иванов