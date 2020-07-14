Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
23Фарфан спас «Локо» от поражения
15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин размялся на боксерской груше перед возобновлением сезона в НХЛ (видео)

Подготовка в стиле Рокки.

Наверх
Источник: AP 2020

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает готовиться к открытию тренировочного лагеря. Жена хоккеиста Анна опубликовала видео, где Евгений работает с боксерской грушей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее такую же боксерскую тренировку провел другой игрок сборной России Илья Ковальчук. А вот так выглядела еще одна тренировка Малкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В НХЛ сезон возобновится с 1 августа. При этом известно, что 9 хоккеистов «Питтсбурга» ушли на карантин из-за возможного заражения COVID-19. Фамилии этих игроков не называются.

Алексей Иванов

Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Потерянные миллионы: главу РУСАДА подозревают в коррупции
Футболист «Динамо» дисквалифицирован до конца сезона РПЛ
Семин не знал о проблемах со здоровьем умершего игрока «Казанки»
«Барселона» предложила своего футболиста «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч
Тутберидзе попросила Щербакову уйти из ее группы в 2014 году
Моуринью назвал позорным решение CAS по делу «Манчестер Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь