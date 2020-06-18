Ковальчук потренировался с боксерской грушей (видео)
В драке пригодится.
В драке пригодится.
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук показал необычную тренировку. Российский хоккеист встретился с чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным и позанимался под его руководством.
«Тренер сказал, пригодится. Попробуй не согласиться», — подписал видео с боксерской грушей Ковальчук и добавил хэштег #держисьмалыч (Евгений Малкин — прим.).
Ковальчук редко дерется (официально в НХЛ на его счету 9 драк), но показывал, что может постоять за себя в поединке.
В тренировочный лагерь Головкина в Калифорнии Ковальчук приехал вместе со своими сыновьями.
Алексей Иванов