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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук потренировался с боксерской грушей (видео)

В драке пригодится.

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Источник: AP 2020

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук показал необычную тренировку. Российский хоккеист встретился с чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным и позанимался под его руководством.

«Тренер сказал, пригодится. Попробуй не согласиться», — подписал видео с боксерской грушей Ковальчук и добавил хэштег #держисьмалыч (Евгений Малкин — прим.).

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Ковальчук редко дерется (официально в НХЛ на его счету 9 драк), но показывал, что может постоять за себя в поединке.

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В тренировочный лагерь Головкина в Калифорнии Ковальчук приехал вместе со своими сыновьями.

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Алексей Иванов

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