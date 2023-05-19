Овечкин сравнил приемы в Кремле и в Белом доме

37-летний хоккеист дважды бывал на торжественных приемах в Кремле — в 2008 году у Дмитрия Медведева после победы на ЧМ в Квебеке и в 2014 году у Владимира Путина после победы на ЧМ в Минске. В 2018 году Овечкин побывал на приеме в Белом Доме у Дональда Трампа после победы с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.

— Ровно 15 лет назад вы выиграли золото чемпионата мира в Квебеке. Что вспоминаете о том турнире?

— Воспоминания только положительные. Осуществилась мечта — выиграть золото для страны, для болельщиков, для семьи и друзей. Первое золото в моей коллекции. Хотя были и бронза, и серебро. Но такого никогда не забыть, особенно те впечатления и эмоции, которые мы получили. Принесли радость всем. Замечательное было время.

— А помните, как пришли в шлепках на прием к президенту?

— Ну потому, что у нас не было времени переодеться. Все вещи, которые у нас были, остались в самолете. А это происходило очень быстро — нас из чартера забрали в автобус, а потом привезли в Кремль. Поэтому я пришел в том, в чем летел.

— Сравните посещение Кремля и визит в Белый дом после победы в Кубке Стэнли.