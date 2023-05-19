Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Венгрия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Латвия
Словения
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Австрия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Казахстан
Словакия
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
20.05
Вегас
Даллас
Все события
11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин сравнил приемы в Кремле и в Белом доме

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнил между собой торжественные приемы у президентов России и президента США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

37-летний хоккеист дважды бывал на торжественных приемах в Кремле — в 2008 году у Дмитрия Медведева после победы на ЧМ в Квебеке и в 2014 году у Владимира Путина после победы на ЧМ в Минске. В 2018 году Овечкин побывал на приеме в Белом Доме у Дональда Трампа после победы с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.

Читайте также
«Сказал Ковальчуку: “В финале забьешь!”» Золоту России в Квебеке 15 лет

— Ровно 15 лет назад вы выиграли золото чемпионата мира в Квебеке. Что вспоминаете о том турнире?

— Воспоминания только положительные. Осуществилась мечта — выиграть золото для страны, для болельщиков, для семьи и друзей. Первое золото в моей коллекции. Хотя были и бронза, и серебро. Но такого никогда не забыть, особенно те впечатления и эмоции, которые мы получили. Принесли радость всем. Замечательное было время.

— А помните, как пришли в шлепках на прием к президенту?

— Ну потому, что у нас не было времени переодеться. Все вещи, которые у нас были, остались в самолете. А это происходило очень быстро — нас из чартера забрали в автобус, а потом привезли в Кремль. Поэтому я пришел в том, в чем летел.

— Сравните посещение Кремля и визит в Белый дом после победы в Кубке Стэнли.

— А что тут сравнивать? Разница только в том, что там — президент Америки, а тут — президент России, — сказал Овечкин.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин сравнил приемы в Кремле и в Белом доме
Новый вид динозавров назван в честь испанского клуба
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь