Овечкин сравнил приемы в Кремле и в Белом доме
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнил между собой торжественные приемы у президентов России и президента США. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнил между собой торжественные приемы у президентов России и президента США. Об этом сообщает «Матч ТВ».
37-летний хоккеист дважды бывал на торжественных приемах в Кремле — в 2008 году у Дмитрия Медведева после победы на ЧМ в Квебеке и в 2014 году у Владимира Путина после победы на ЧМ в Минске. В 2018 году Овечкин побывал на приеме в Белом Доме у Дональда Трампа после победы с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.
— Ровно 15 лет назад вы выиграли золото чемпионата мира в Квебеке. Что вспоминаете о том турнире?
— Воспоминания только положительные. Осуществилась мечта — выиграть золото для страны, для болельщиков, для семьи и друзей. Первое золото в моей коллекции. Хотя были и бронза, и серебро. Но такого никогда не забыть, особенно те впечатления и эмоции, которые мы получили. Принесли радость всем. Замечательное было время.
— А помните, как пришли в шлепках на прием к президенту?
— Ну потому, что у нас не было времени переодеться. Все вещи, которые у нас были, остались в самолете. А это происходило очень быстро — нас из чартера забрали в автобус, а потом привезли в Кремль. Поэтому я пришел в том, в чем летел.
— Сравните посещение Кремля и визит в Белый дом после победы в Кубке Стэнли.
— А что тут сравнивать? Разница только в том, что там — президент Америки, а тут — президент России, — сказал Овечкин.