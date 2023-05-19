«Флорида» написала для болельщиков объяснительную за опоздание на работу

Матч завершился победой «Флориды» в четвертом овертайме со счетом 3:2. «Каролина» и «Флорида» обновили клубные рекорды по числу овертаймов в матче плей-офф. Матч продолжался 139 минут 47 секунд чистового игрового времени, «грязное» время матча составило почти шесть часов. Матч завершился в два часа ночи по местному времени.

«Пожалуйста, извините за опоздание 19 мая 2023 года. Как вам, вероятно, известно, наша первая игра в финале Восточной конференции против “Каролины” продолжалась четыре овертайма, и мне пришлось задержаться допоздна, чтобы поддержать команду. Поддержка очень важна для команды, и мы ценим ваше понимание», — гласит текст объяснительной записки.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал одним из главных героев этой встречи. Он обновил клубный рекорд по числу отраженных бросков, совершив 63 сэйва.