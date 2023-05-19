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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Флорида» написала для болельщиков объяснительную за опоздание на работу

«Флорида Пантерз» опубликовала в своих социальных сетях образец объяснительной записки для болельщиков команды, которые могут опоздать на работу из-за просмотра стартового матча финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч завершился победой «Флориды» в четвертом овертайме со счетом 3:2. «Каролина» и «Флорида» обновили клубные рекорды по числу овертаймов в матче плей-офф. Матч продолжался 139 минут 47 секунд чистового игрового времени, «грязное» время матча составило почти шесть часов. Матч завершился в два часа ночи по местному времени.

«Пожалуйста, извините за опоздание 19 мая 2023 года. Как вам, вероятно, известно, наша первая игра в финале Восточной конференции против “Каролины” продолжалась четыре овертайма, и мне пришлось задержаться допоздна, чтобы поддержать команду. Поддержка очень важна для команды, и мы ценим ваше понимание», — гласит текст объяснительной записки.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал одним из главных героев этой встречи. Он обновил клубный рекорд по числу отраженных бросков, совершив 63 сэйва.

Второй матч серии состоится в ночь на 21 мая на домашнем льду «Каролины».

Каролина
2:3ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Флорида
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