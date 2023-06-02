Появилось видео инцидента с хоккеистом Ничушкиным в отеле Сиэтла

На видео есть фрагмент того, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстрем говорит офицеру Найту, что 28-летняя женщина была найдена в номере Ничушкина сотрудниками команды за полтора часа до обращения в полицию.
«Мы пытались вытащить ее из номера, но она была сильно пьяна и сопротивлялась. Я беспокоился за ее безопасность, поэтому не мог просто отправить на такси», — сказал врач.
В кадр попала женщина в машине скорой помощи, которая кричала: «Этот человек забрал мое удостоверение личности, не верьте ему, он лжец!».
На видео отсутствуют некоторые фрагменты, которые удалены в целях защиты медицинской информации. Сам Ничушкин на видео отсутствует. К моменту прибытия полиции россиянина уже не было в отеле. Главный тренер «Колорадо» сказал, что Ничушкин в тот же день покинул расположение клуба и улетел из Сиэтла. В последний раз россиянин выходил на лед во втором матче серии с командой «Сиэтл Кракен».