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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Появилось видео инцидента с хоккеистом Ничушкиным в отеле Сиэтла

Департамент полиции Сиэтла показал кадры с камеры на теле офицеров Джошуа Найта и Райана Бикрофта, которые приехали на вызов в отель, где находились хоккеисты команды «Колорадо Эвеланш».

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Источник: AP 2022

На видео есть фрагмент того, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстрем говорит офицеру Найту, что 28-летняя женщина была найдена в номере Ничушкина сотрудниками команды за полтора часа до обращения в полицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы пытались вытащить ее из номера, но она была сильно пьяна и сопротивлялась. Я беспокоился за ее безопасность, поэтому не мог просто отправить на такси», — сказал врач.

В кадр попала женщина в машине скорой помощи, которая кричала: «Этот человек забрал мое удостоверение личности, не верьте ему, он лжец!».

На видео отсутствуют некоторые фрагменты, которые удалены в целях защиты медицинской информации. Сам Ничушкин на видео отсутствует. К моменту прибытия полиции россиянина уже не было в отеле. Главный тренер «Колорадо» сказал, что Ничушкин в тот же день покинул расположение клуба и улетел из Сиэтла. В последний раз россиянин выходил на лед во втором матче серии с командой «Сиэтл Кракен».

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