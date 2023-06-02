Появилось видео инцидента с хоккеистом Ничушкиным в отеле Сиэтла

На видео есть фрагмент того, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстрем говорит офицеру Найту, что 28-летняя женщина была найдена в номере Ничушкина сотрудниками команды за полтора часа до обращения в полицию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eYoDbfg_MVI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы пытались вытащить ее из номера, но она была сильно пьяна и сопротивлялась. Я беспокоился за ее безопасность, поэтому не мог просто отправить на такси», — сказал врач.

В кадр попала женщина в машине скорой помощи, которая кричала: «Этот человек забрал мое удостоверение личности, не верьте ему, он лжец!».