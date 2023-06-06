Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
28.05
Вегас
Даллас
24
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
США
Латвия
ОТ
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Все события
11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вегас» и «Флорида» набрали 148 минут штрафа во втором матче финала Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду разгромил «Флориду Пантерз» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

Вегас
Флорида
Наверх
Источник: Reuters

У хозяев шайбы забросили Джонатан Маршессо (8, 43), Алек Мартинес (18), Николас Руа (23), Бретт Хауден (28, 58) и Майкл Амадио (51). Гости отличились усилиями Антона Лунделля (41) и Мэттью Ткачука (53).

Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу игры на льду несколько раз происходили массовые стычки. Судьи выписали игрокам обеих команд в общей сложности 12 дисциплинарных штрафов. В итоге команды набрали на двоих 148 штрафных минут.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук был наказан дважды, получив 22 штрафные минуты. Это третий случай в XXI веке, когда игрок набрал 20+ минут штрафа в матче финальной серии.

По итогам двух первых матчей Ткачук суммарно набрал 36 минут штрафа и вышел на девятое место в истории по их числу за один финал Кубка Стэнли. Рекорд по числу штрафных минут в одном финале принадлежит нападающему «Филадельфии» Мелу Бриджману, который в финальной серии Кубка Стэнли-1980 набрал 53 минуты штрафа.

После этого матча «Вегас» повел в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2−0. Такой счет в финале Кубка Стэнли был зафиксирован в 54-й раз в истории, при этом в 48-и случаях лидирующие команды становились обладателями трофея.

Третий матч серии состоится в ночь на 9 июня на домашнем льду «Флориды».

Читайте также
Вегас
7:2
2:0, 2:0, 3:2
Флорида
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новым тренером «Тоттенхэма» стал австралиец Эндж Постекоглу
Тренер «Флориды» считает, что нужно лучше блокировать броски,...
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь