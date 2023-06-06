«Вегас» и «Флорида» набрали 148 минут штрафа во втором матче финала Кубка Стэнли

У хозяев шайбы забросили Джонатан Маршессо (8, 43), Алек Мартинес (18), Николас Руа (23), Бретт Хауден (28, 58) и Майкл Амадио (51). Гости отличились усилиями Антона Лунделля (41) и Мэттью Ткачука (53).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HwORr6LDr6s" title="Stanley Cup Final Game 2 Highlights | Panthers vs. Golden Knights - June 5, 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу игры на льду несколько раз происходили массовые стычки. Судьи выписали игрокам обеих команд в общей сложности 12 дисциплинарных штрафов. В итоге команды набрали на двоих 148 штрафных минут.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук был наказан дважды, получив 22 штрафные минуты. Это третий случай в XXI веке, когда игрок набрал 20+ минут штрафа в матче финальной серии.

По итогам двух первых матчей Ткачук суммарно набрал 36 минут штрафа и вышел на девятое место в истории по их числу за один финал Кубка Стэнли. Рекорд по числу штрафных минут в одном финале принадлежит нападающему «Филадельфии» Мелу Бриджману, который в финальной серии Кубка Стэнли-1980 набрал 53 минуты штрафа.

После этого матча «Вегас» повел в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2−0. Такой счет в финале Кубка Стэнли был зафиксирован в 54-й раз в истории, при этом в 48-и случаях лидирующие команды становились обладателями трофея.