Российский хоккеист стал второй звездой матча финала Кубка Стэнли
«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду разгромил «Флориду Пантерз» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду разгромил «Флориду Пантерз» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.
У хозяев шайбы забросили Джонатан Маршессо (8, 43), Алек Мартинес (18), Николас Руа (23), Бретт Хауден (28, 58) и Майкл Амадио (51). Гости отличились усилиями Антона Лунделля (41) и Мэттью Ткачука (53).
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голевой передачей на Алека Мартинеса и по итогам матча был признан второй звездой.
27-летний россиянин продлил свою результативную серию в плей-офф до четырех матчей. Всего в 19 играх текущего плей-офф на его счету Барбашева 17 (6+11) набранных очков.
После этого матча «Вегас» повел в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2−0. Такой счет в финале Кубка Стэнли был зафиксирован в 54-й раз в истории, при этом в 48-и случаях лидирующие команды становились обладателями трофея.
Третий матч серии состоится в ночь на 9 июня на домашнем льду «Флориды».