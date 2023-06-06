Российский хоккеист стал второй звездой матча финала Кубка Стэнли

У хозяев шайбы забросили Джонатан Маршессо (8, 43), Алек Мартинес (18), Николас Руа (23), Бретт Хауден (28, 58) и Майкл Амадио (51). Гости отличились усилиями Антона Лунделля (41) и Мэттью Ткачука (53).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HwORr6LDr6s" title="Stanley Cup Final Game 2 Highlights | Panthers vs. Golden Knights - June 5, 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голевой передачей на Алека Мартинеса и по итогам матча был признан второй звездой.

27-летний россиянин продлил свою результативную серию в плей-офф до четырех матчей. Всего в 19 играх текущего плей-офф на его счету Барбашева 17 (6+11) набранных очков.

После этого матча «Вегас» повел в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2−0. Такой счет в финале Кубка Стэнли был зафиксирован в 54-й раз в истории, при этом в 48-и случаях лидирующие команды становились обладателями трофея.