Российский хоккеист рассказал о поездке в американское гетто
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, как случайно попал в гетто в США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, как случайно попал в гетто в США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
25-летний хоккеист выступает в США с 2019 года. Изначально он играл в системе «Нью-Джерси Девилз», но летом 2021 года был обменян в «Колорадо». В первом же сезоне в составе «лавин» Мальцев выиграл Кубок Стэнли.
«Один раз мы с друзьями отдыхали. Судя по всему, ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности», — сказал Мальцев.
В минувшем сезоне Мальцев провел пять матчей в НХЛ, не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона он выступал за фарм-клуб «Колорадо Иглз» в АХЛ, за который провел 28 матчей и набрал 21 (11+10) результативный балл.