Российский хоккеист рассказал о поездке в американское гетто

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25-летний хоккеист выступает в США с 2019 года. Изначально он играл в системе «Нью-Джерси Девилз», но летом 2021 года был обменян в «Колорадо». В первом же сезоне в составе «лавин» Мальцев выиграл Кубок Стэнли.

«Один раз мы с друзьями отдыхали. Судя по всему, ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности», — сказал Мальцев.