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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Барбашев не набрал очков впервые за пять игр

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» был близок к тому, чтобы забить решающую шайбу в концовке третьего матча финала с «Флоридой» (2:3 ОТ).

Флорида
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Источник: AP 2022

Иван Барбашев остался без очков впервые за 5 матчей. «Вегас» уступил «Флориде» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Клуб из Невады ведет в серии со счетом 2−1.

При счете 2:1 в пользу «Голден Найтс» форвард «Вегаса» Иван Барбашев попал в перекладину во время выхода 2 в 1. Эпизод произошел за 4 минуты до конца третьего периода. Спустя почти две минуты нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак сравнял счет в матче.

В активе россиянина 17 (6+11) очков в 20 играх плей-офф при полезности «+13».

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3:2ОТ
1:1, 0:1, 1:0
Вегас
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