Барбашев не набрал очков впервые за пять игр

Иван Барбашев остался без очков впервые за 5 матчей. «Вегас» уступил «Флориде» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Клуб из Невады ведет в серии со счетом 2−1.

При счете 2:1 в пользу «Голден Найтс» форвард «Вегаса» Иван Барбашев попал в перекладину во время выхода 2 в 1. Эпизод произошел за 4 минуты до конца третьего периода. Спустя почти две минуты нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак сравнял счет в матче.