Тренер «Вегаса» рассказал, чему научился после поражения в финале Кубка Стэнли — 2019

«Тогда я был во главе команды всего три года и думал так: “Вау, я в финале. Это круто”. Теперь я в финале, и пришло время его выиграть. Я не говорю, что тогда не был готов или не пытался победить. Просто мышление становится другим, когда ты приближаешься к вершине, но не достигаешь ее. Становится больше опыта. Вот как я смотрю на это», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.