Тренер «Вегаса» рассказал, чему научился после поражения в финале Кубка Стэнли — 2019
Главный тренер хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди рассказал о том, какой опыт он получил после поражения в финале Кубка Стэнли в 2019 году.
Главный тренер хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди рассказал о том, какой опыт он получил после поражения в финале Кубка Стэнли в 2019 году.
Тогда Кэсседи руководил клубом «Бостон Брюинз» и уступил в финальной серии команде «Сент-Луис Блюз». 58-летний тренер вывел «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли в первом сезоне на посту главного тренера.
«Тогда я был во главе команды всего три года и думал так: “Вау, я в финале. Это круто”. Теперь я в финале, и пришло время его выиграть. Я не говорю, что тогда не был готов или не пытался победить. Просто мышление становится другим, когда ты приближаешься к вершине, но не достигаешь ее. Становится больше опыта. Вот как я смотрю на это», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.
После двух матчей финала Кубка Стэнли «Вегас» ведет в серии с «Флоридой Пантерз» со счетом 2−0.