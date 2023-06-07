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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Вегаса» рассказал, чему научился после поражения в финале Кубка Стэнли — 2019

Главный тренер хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди рассказал о том, какой опыт он получил после поражения в финале Кубка Стэнли в 2019 году.

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Источник: Reuters

Тогда Кэсседи руководил клубом «Бостон Брюинз» и уступил в финальной серии команде «Сент-Луис Блюз». 58-летний тренер вывел «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли в первом сезоне на посту главного тренера.

«Тогда я был во главе команды всего три года и думал так: “Вау, я в финале. Это круто”. Теперь я в финале, и пришло время его выиграть. Я не говорю, что тогда не был готов или не пытался победить. Просто мышление становится другим, когда ты приближаешься к вершине, но не достигаешь ее. Становится больше опыта. Вот как я смотрю на это», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

После двух матчей финала Кубка Стэнли «Вегас» ведет в серии с «Флоридой Пантерз» со счетом 2−0.

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