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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские хоккеисты завоевывают Кубок Стэнли восемь лет подряд

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в Кубке Стэнли, разгромив в пятом матче финальной серии «Флориду Пантерз» (9:3).

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В составе «Вегаса» победителем стал российский хоккеист Иван Барбашев, завоевавший второй Кубок Стэнли в карьере. Благодаря его успеху продолжилась серия побед российских хоккеистов в Кубке Стэнли, которая насчитывает уже восемь сезонов.

Список россиян-победителей Кубка Стэнли за последние восемь лет:

  • 2016 — «Питтсбург Пингвинз»: Евгений Малкин;
  • 2017 — «Питтсбург Пингвинз»: Евгений Малкин;
  • 2018 — «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов;
  • 2019 — «Сент-Луис Блюз»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев;
  • 2020 — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Александр Волков;
  • 2021 — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев;
  • 2022 — «Колорадо Эвеланш»: Валерий Ничушкин;
  • 2023 — «Вегас Голден Найтс»: Иван Барбашев.

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 Российские хоккеисты завоевывают Кубок Стэнли восемь лет подряд
«Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли
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