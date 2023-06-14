Российские хоккеисты завоевывают Кубок Стэнли восемь лет подряд

В составе «Вегаса» победителем стал российский хоккеист Иван Барбашев, завоевавший второй Кубок Стэнли в карьере. Благодаря его успеху продолжилась серия побед российских хоккеистов в Кубке Стэнли, которая насчитывает уже восемь сезонов.