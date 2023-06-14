Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
93
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в Кубке Стэнли, разгромив в пятом матче финальной серии «Флориду Пантерз» (9:3).

Вегас
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В составе «Вегаса» заброшенной шайбой на 49-й минуте отметился российский нападающий Иван Барбашев. Также у хозяев отличились капитан Марк Стоун (12, 38, Николас Хаг (14), Алекс Мартинес (31), Райлли Смит (33), Майкл Амадио (40) и Николя Руа (59). У «Флориды» точными бросками отметились Аарон Экблад (23), Сэм Райнхарт (49) и Сэм Беннетт (52).

Во время загрузки произошла ошибка.

Обладателем награды самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» стал нападающий Джонатан Маршессо. 32-летний канадец провел в постсезоне 22 матча и набрал 25 (13+12) очков.

Барбашев закончил плей-офф на пятом месте в списке лучших бомбардиров «Вегаса». В 22 матчах нападающий 18 (7+11) очков. Россиянин был обменян в команду по ходу сезона из «Сент-Луис Блюз», с которым он уже побеждал в Кубке Стэнли в 2019 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три игрока «Вегаса» стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли. Вратарь Джонатан Куик и защитник Алек Мартинез два предыдущих титула выиграли с «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014), а нападающий Фил Кессел дважды становился обладателем трофея с «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017).

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, который сумел выиграл Кубок Стэнли в первый сезон работы с командой. До этого 58-летний канадский специалист на протяжении шести сезонов возглавлял «Бостон Брюинз», с которым в 2019 году дошел до финала Кубка Стэнли.

«Вегас» дебютировал в НХЛ в 2017 году. Владелец клуба миллиардер Уильям Фоли поставил перед клубом задачу выиграть Кубок Стэнли в первые шесть сезонов. В дебютном сезоне «рыцари» дошли до финала, в котором уступили «Вашингтон Кэпиталз» (1−4). С тех пор «Вегас» еще четыре раза выходил в плей-офф, добравшись до заветного трофея в этом году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что шесть игроков «Вегаса» прошли с командой шестилетний путь от драфта расширения до победы в Кубке Стэнли. Это защитники Брэйден Макнэбб и Ши Теодор, а также нападающие Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Уильям Каррье.

В регулярном чемпионате клуб из штата Невада стал победителем Восточной конференции, одержав 51 победу в 82 матчах и набрав 111 очков. На пути к финалу «Вегас» поочередно обыграл «Виннипег Джетс» (4−1), «Эдмонтон Ойлерз» (4−2) и «Даллас Старз» (4−2).

Вегас
9:3
2:0, 4:1, 3:2
Флорида
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российские хоккеисты завоевывают Кубок Стэнли восемь лет подряд
«Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь