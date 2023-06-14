«Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли
«Вегас Голден Найтс» одержал победу в Кубке Стэнли, разгромив в пятом матче финальной серии «Флориду Пантерз» (9:3).
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«Вегас Голден Найтс» одержал победу в Кубке Стэнли, разгромив в пятом матче финальной серии «Флориду Пантерз» (9:3).
В составе «Вегаса» заброшенной шайбой на 49-й минуте отметился российский нападающий Иван Барбашев. Также у хозяев отличились капитан Марк Стоун (12, 38, Николас Хаг (14), Алекс Мартинес (31), Райлли Смит (33), Майкл Амадио (40) и Николя Руа (59). У «Флориды» точными бросками отметились Аарон Экблад (23), Сэм Райнхарт (49) и Сэм Беннетт (52).
Обладателем награды самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» стал нападающий Джонатан Маршессо. 32-летний канадец провел в постсезоне 22 матча и набрал 25 (13+12) очков.
Барбашев закончил плей-офф на пятом месте в списке лучших бомбардиров «Вегаса». В 22 матчах нападающий 18 (7+11) очков. Россиянин был обменян в команду по ходу сезона из «Сент-Луис Блюз», с которым он уже побеждал в Кубке Стэнли в 2019 году.
Три игрока «Вегаса» стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли. Вратарь Джонатан Куик и защитник Алек Мартинез два предыдущих титула выиграли с «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014), а нападающий Фил Кессел дважды становился обладателем трофея с «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017).
Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, который сумел выиграл Кубок Стэнли в первый сезон работы с командой. До этого 58-летний канадский специалист на протяжении шести сезонов возглавлял «Бостон Брюинз», с которым в 2019 году дошел до финала Кубка Стэнли.
«Вегас» дебютировал в НХЛ в 2017 году. Владелец клуба миллиардер Уильям Фоли поставил перед клубом задачу выиграть Кубок Стэнли в первые шесть сезонов. В дебютном сезоне «рыцари» дошли до финала, в котором уступили «Вашингтон Кэпиталз» (1−4). С тех пор «Вегас» еще четыре раза выходил в плей-офф, добравшись до заветного трофея в этом году.
Примечательно, что шесть игроков «Вегаса» прошли с командой шестилетний путь от драфта расширения до победы в Кубке Стэнли. Это защитники Брэйден Макнэбб и Ши Теодор, а также нападающие Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Уильям Каррье.
В регулярном чемпионате клуб из штата Невада стал победителем Восточной конференции, одержав 51 победу в 82 матчах и набрав 111 очков. На пути к финалу «Вегас» поочередно обыграл «Виннипег Джетс» (4−1), «Эдмонтон Ойлерз» (4−2) и «Даллас Старз» (4−2).