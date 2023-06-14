Барбашева не включили в поздравление с победой в Кубке Стэнли

Хоккеисты «Вегаса» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в финальной серии и впервые привели команду к чемпионству в НХЛ. После победы «золотых рыцарей» IIHF опубликовала в своих социальных сетях коллаж с несколькими игроками клуба в форме их национальных команд, отметив профили федераций хоккея США, Канады и Швеции.

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Российский форвард Иван Барабашев в этом розыгрыше Кубка Стэнли набрал 18 очков (7 шайб + 11 результативных передач) в 22 матчах. Он стал 15-м хоккеистом из России, кому удалось в качестве игрока завоевать Кубок Стэнли более одного раза. В сезоне-2018/19 он стал обладателем трофея в составе «Сент-Луис Блюз».