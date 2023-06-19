Молодой канадец рассказал о странном интервью перед драфтом НХЛ

«Был странный вопрос: “Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?”. Я этого совсем не ожидал и вообще не был готов к ответу. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы подумать. Я был немного шокирован. Что я ответил? Ответил: “Хотел бы, чтобы люди скучали по мне и сказали, что я был хорошим человеком и приносил в мир позитив”», — цитирует Вуда TSN.