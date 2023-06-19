Молодой канадец рассказал о странном интервью перед драфтом НХЛ
18-летний нападающий Мэттью Вуд рассказал о том, какой самый странный вопрос от клуба НХЛ он получал на интервью перед драфтом.
18-летний нападающий Мэттью Вуд рассказал о том, какой самый странный вопрос от клуба НХЛ он получал на интервью перед драфтом.
Драфт НХЛ-2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз».
18-летний нападающий канадский форвард Мэттью Вуд поделился информацией о том, как происходило собеседование в одном из клубов.
«Был странный вопрос: “Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?”. Я этого совсем не ожидал и вообще не был готов к ответу. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы подумать. Я был немного шокирован. Что я ответил? Ответил: “Хотел бы, чтобы люди скучали по мне и сказали, что я был хорошим человеком и приносил в мир позитив”», — цитирует Вуда TSN.
В каком именно клубе был задан подобный вопрос Вуд не уточнил.
По мнению экспертов канадец будет выбран высоко в первом раунде. Наилучшие шансы на ближайшем драфте из российских хоккеистов есть у Матвея Мичкова. 18-летний нападающий петербургского СКА входит во все преддрафтовые прогнозы. Ожидается, что Матвея выберут в топ-5 драфта. Безоговорочным фаворитом ближайшего драфта, является канадский нападающий Коннор Бедард.