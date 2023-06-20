Четыре российских хоккеиста — в числе кандидатов на включение в Зал славы
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал 25 хоккеистов, которые будут претендовать на включение в Зал славы хоккея в 2023 году.
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал 25 хоккеистов, которые будут претендовать на включение в Зал славы хоккея в 2023 году.
В этот список были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Могильный, Борис Михайлов и Александр Мальцев.
Гончар выступал в НХЛ с 1994 по 2015 год за клубы «Вашингтон Кэпиталз» (1995−2004), «Бостон Брюинз» (2004), «Питтсбург Пингвинз» (2005−2010), «Оттава Сенаторз» (2010−2013), «Даллас Старз» (2013−2014) и «Монреаль Канадиенс» (2014−2015). В начале 00-х Гончар был одним из самых результативных защитников лиги. Всего в НХЛ Гончар провел 1301 матч и набрал 811 (220+591) очков. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» — в 2009 году как игрок, в 2016 и 2017 году как тренер.
Могильный выступал в НХЛ с 1989 по 2006 год за «Баффало Сейбрз» (1989−1995), «Ванкувер Кэнакс» (1995−1999), «Нью-Джерси Девилз» (2000−2001, 2005−2006) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2001−2004). В сезоне 1992/93 провел один из самых результативных сезонов в истории НХЛ, забросив 76 шайб в 77 матчах. Могильный является одним из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру. В 2000 году выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ провел 990 матчей и набрал 1032 (473+559) очков.
Михайлов и Мальцев никогда не выступали в НХЛ, но внесли большой вклад в развитие хоккея на международном уровне. Оба игрока побеждали на Олимпийских играх 1972 года в Саппоро и 1976 года в Инсбруке. Также на счету Михайлова и Мальцева восемь и девять побед на чемпионатах мира соответственно.
Также в список кандидатов включены Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Джастин Уильямс, Том Баррассо, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган, Патрик Элиас, Тео Флери, Кёртис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Кэролайн Уэллетт, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачук, Пьер Тержон, Майк Вернон, Хенрик Зеттерберг.
Отборочная комиссия, которая сузит список претендентов на включение в Зал славы хоккея, соберется в среду, 21 июня.