Четыре российских хоккеиста — в числе кандидатов на включение в Зал славы

В этот список были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Могильный, Борис Михайлов и Александр Мальцев.

Гончар выступал в НХЛ с 1994 по 2015 год за клубы «Вашингтон Кэпиталз» (1995−2004), «Бостон Брюинз» (2004), «Питтсбург Пингвинз» (2005−2010), «Оттава Сенаторз» (2010−2013), «Даллас Старз» (2013−2014) и «Монреаль Канадиенс» (2014−2015). В начале 00-х Гончар был одним из самых результативных защитников лиги. Всего в НХЛ Гончар провел 1301 матч и набрал 811 (220+591) очков. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» — в 2009 году как игрок, в 2016 и 2017 году как тренер.

Могильный выступал в НХЛ с 1989 по 2006 год за «Баффало Сейбрз» (1989−1995), «Ванкувер Кэнакс» (1995−1999), «Нью-Джерси Девилз» (2000−2001, 2005−2006) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2001−2004). В сезоне 1992/93 провел один из самых результативных сезонов в истории НХЛ, забросив 76 шайб в 77 матчах. Могильный является одним из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру. В 2000 году выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ провел 990 матчей и набрал 1032 (473+559) очков.

Михайлов и Мальцев никогда не выступали в НХЛ, но внесли большой вклад в развитие хоккея на международном уровне. Оба игрока побеждали на Олимпийских играх 1972 года в Саппоро и 1976 года в Инсбруке. Также на счету Михайлова и Мальцева восемь и девять побед на чемпионатах мира соответственно.

Также в список кандидатов включены Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Джастин Уильямс, Том Баррассо, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган, Патрик Элиас, Тео Флери, Кёртис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Кэролайн Уэллетт, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачук, Пьер Тержон, Майк Вернон, Хенрик Зеттерберг.