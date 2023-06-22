Стала известна причина невключения российских хоккеистов в Зал славы
Россияне в ближайшее время не будут включаться в Зал хоккейной славы в Торонто по политическим причинам. Об этом сообщает журналист The Athletic Роб Росси.
Россияне в ближайшее время не будут включаться в Зал хоккейной славы в Торонто по политическим причинам. Об этом сообщает журналист The Athletic Роб Росси.
21 июня прошла очередная церемония введения новых членов в Зал хоккейной славы. В их число вошли шведский вратарь Хенрик Лундквист, американский вратарь Том Баррассо, канадский вратарь Майк Вернон и канадский нападающий Пьер Тарджон.
В список номинантов на включение входили четыре россияна: Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, которые на протяжении многих лет входит в число кандидатов на включение в Зал славы. В частности, Могильный фигурирует в шорт-листе номинантов уже 14 лет.
По информации источника, в оргкомитете Зала славы в частном разговоре заявили, что из-за политической ситуации в ближайшее время не стоит ожидать введения российских кандидатов.
«Он сказал, что и без того высокая планка вхождения для российских хоккеистов еще выше, потому что сейчас проще не вводить русских», — написал Росси.
Российских хоккеистов не вводят в Зал славы с 2019 года. Последним российским игроком, который пополнил Зал хоккейной славы, стал защитник Сергей Зубов. Всего в Зал хоккейной славы включены восемь россиян: помимо Зубова, это Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015) и Сергей Макаров (2016).