Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ

«Аризона Койотис» взяла сразу двух российских игроков — под шестым номером защитника Дмитрия Симашева и под 12-м номером нападающего Даниила Бута. Оба игрока являются воспитанниками ярославского хоккея и в минувшем сезоне выступали за «железнодорожников» в КХЛ.

Седьмым ушел главный фаворит драфта среди россиян нападающий СКА Матвей Мичков. Он попал в «Филадельфию Флайерс», хотя 18-летнего хоккеиста очень хотел заполучить «Вашингтон Кэпиталс», выбиравший восьмым.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8fffe83e582ed4e2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239065&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Под 31-м номером прошлогодние чемпионы «Колорадо Эвеланш» выбрали защитника «Авангарда» Михаила Гуляева.

Таким образом, четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта в этом году, что является повторением лучшего результата за последние 22 года. Такой результат был в 2015, 2018 и 2020 году.

Российский рекорд по числу выбранных в первом раунде игроков был установлен в 2000 году. Тогда пять из восьми выбранных россиян не провели в НХЛ более двух сезонов. В следующем году в первом раунде драфта были выбраны пять россиян. Этот результат пока остается лучшим для российского хоккея в XXI веке.

Под первым номером «Чикаго» выбрал канадца Коннора Бедарда, под вторым номером «Анахайм» взял шведа Лео Карлссона, под третьим номером «Коламбус» забрал канадца Адама Фантилли.