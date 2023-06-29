Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ
Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2023, которой минувшей ночью прошел в Нэшвилле.
Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2023, которой минувшей ночью прошел в Нэшвилле.
«Аризона Койотис» взяла сразу двух российских игроков — под шестым номером защитника Дмитрия Симашева и под 12-м номером нападающего Даниила Бута. Оба игрока являются воспитанниками ярославского хоккея и в минувшем сезоне выступали за «железнодорожников» в КХЛ.
Седьмым ушел главный фаворит драфта среди россиян нападающий СКА Матвей Мичков. Он попал в «Филадельфию Флайерс», хотя 18-летнего хоккеиста очень хотел заполучить «Вашингтон Кэпиталс», выбиравший восьмым.
Под 31-м номером прошлогодние чемпионы «Колорадо Эвеланш» выбрали защитника «Авангарда» Михаила Гуляева.
Таким образом, четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта в этом году, что является повторением лучшего результата за последние 22 года. Такой результат был в 2015, 2018 и 2020 году.
Российский рекорд по числу выбранных в первом раунде игроков был установлен в 2000 году. Тогда пять из восьми выбранных россиян не провели в НХЛ более двух сезонов. В следующем году в первом раунде драфта были выбраны пять россиян. Этот результат пока остается лучшим для российского хоккея в XXI веке.
Под первым номером «Чикаго» выбрал канадца Коннора Бедарда, под вторым номером «Анахайм» взял шведа Лео Карлссона, под третьим номером «Коламбус» забрал канадца Адама Фантилли.
Оставшиеся раунды драфта НХЛ пройдут 29 июня.