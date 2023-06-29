Мичков поделился эмоциями от попадания в «Филадельфию» на драфте НХЛ

«Это невероятные эмоции, это просто невероятно. У меня нет слов. Спасибо большое “Филадельфии”, что выбрали меня. Я очень счастлив и горд, что меня выбрала именно эта команда. Это моя мечта. Ожидания самые высокие. Я надеюсь, что в скором времени буду играть за нее, потому что уже очень охота, это моя мечта. Ожидания самые высокие — Кубок Стэнли с этой командой», — сказал Мичков.