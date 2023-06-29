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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Мичков поделился эмоциями от попадания в «Филадельфию» на драфте НХЛ

Российский нападающий Матвей Мичков поделился эмоциями от выбора «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Об этом сообщает Sportsnet.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Это невероятные эмоции, это просто невероятно. У меня нет слов. Спасибо большое “Филадельфии”, что выбрали меня. Я очень счастлив и горд, что меня выбрала именно эта команда. Это моя мечта. Ожидания самые высокие. Я надеюсь, что в скором времени буду играть за нее, потому что уже очень охота, это моя мечта. Ожидания самые высокие — Кубок Стэнли с этой командой», — сказал Мичков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мичков стал вторым российским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ-2023. Под шестым номером «Аризона Койотс» задрафтовала защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева.

В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи», куда перешел на правах аренды из СКА. 18-летний нападающий провел в КХЛ 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

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