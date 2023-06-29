Генменеджер «Аризоны»: Мы называем Симашева единорогом драфта

В ночь на четверг клуб «Аризона Койотис» выбрал Симашева под шестым номером в первом раунде драфта. 18-летний защитник, рост которого составляет 188 см, стал лучшим российским хоккеистом на драфте-2023.

«Мы называем его единорогом драфта. Таких трудно найти — парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах. Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в его характер на льду, а также за его пределами. У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и с этой стороны он очень интересный и интригующий игрок», — приводит слова Армстронга сайт клуба.

Также Билл Армстронг отметил габариты и навыки российского нападающего Даниила Бута, которого «Аризона» выбрала под 12-м номером. Оба спортсмена являются игроками ярославского «Локомотива». Генменеджер считает, что совместная игра поможет россиянам адаптироваться к НХЛ. В качестве примера он привел хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева и Никиту Кучерова.