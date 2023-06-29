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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Генменеджер «Аризоны»: Мы называем Симашева единорогом драфта

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Аризона Койотис» Билл Армстронг заявил, что российский хоккеист Дмитрий Симашев уникален — при больших габаритах он обладает высоким уровнем катания.

АризонаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ночь на четверг клуб «Аризона Койотис» выбрал Симашева под шестым номером в первом раунде драфта. 18-летний защитник, рост которого составляет 188 см, стал лучшим российским хоккеистом на драфте-2023.

«Мы называем его единорогом драфта. Таких трудно найти — парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах. Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в его характер на льду, а также за его пределами. У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и с этой стороны он очень интересный и интригующий игрок», — приводит слова Армстронга сайт клуба.

Также Билл Армстронг отметил габариты и навыки российского нападающего Даниила Бута, которого «Аризона» выбрала под 12-м номером. Оба спортсмена являются игроками ярославского «Локомотива». Генменеджер считает, что совместная игра поможет россиянам адаптироваться к НХЛ. В качестве примера он привел хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева и Никиту Кучерова.

«Я думаю, что это помогает, когда игроки из одной страны приходят в команду и поддерживают отношения. Они могут ориентироваться вместе и продолжать работать над своим английским. Мы очень рады, что взяли их обоих. Мы хотели взять двух игроков, которые, по нашему мнению, соответствовали бы нашей культуре, и мы выбрали именно их. Габариты, мастерство, хорошая конкуренция, трудоспособность. Эти парни приходят на площадку каждый день, чтобы соревноваться», — добавил Армстронг.

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