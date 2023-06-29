Симашев сенсационно стал лучшим россиянином на драфте НХЛ-2023

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=708d9aa5418a47a0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239067&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Процедура драфта прошла минувшей ночью в Нэшвилле. Симашев сенсационно обошел на драфте нападающего СКА Матвея Мичкова и стал самым высоким выбором среди российских защитников в XXI веке. В истории НХЛ только трех российских защитников выбирали выше:

1994, № 2 — Олег Твердовский («Анахайм Майти Дакс»);

1996, № 2 — Андрей Зюзин («Сан-Хосе Шаркс»);

1998, № 5 — Виталий Вишневский («Анахайм Майти Дакс»).

До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только три российских защитника:

2015, № 7 — Иван Прововров («Филадельфия Флайерс»);

2016, № 9 — Михаил Сергачев («Монреаль Канадиенс»);

2022, № 10 — Павел Минтюков («Анахайм Дакс»).

В минувшем сезоне Симашев провел 18 матчей в КХЛ за ярославский «Локомотив» и не набрал очков. Также 18-летний защитник сыграл 29 матчей за молодежную команду ярославцев в МХЛ и набрал 10 (1+9) очков при полезности «+22».

Под первым номером «Чикаго» выбрал канадца Коннора Бедарда, под вторым номером «Анахайм» взял шведа Лео Карлссона, под третьим номером «Коламбус» забрал канадца Адама Фантилли.