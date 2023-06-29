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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Симашев сенсационно стал лучшим россиянином на драфте НХЛ-2023

18-летний российский защитник Дмитрий Симашев был выбран под шестым номером на драфте НХЛ-2023 клубом «Аризона Койотис».

Аризона
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Источник: Reuters
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Процедура драфта прошла минувшей ночью в Нэшвилле. Симашев сенсационно обошел на драфте нападающего СКА Матвея Мичкова и стал самым высоким выбором среди российских защитников в XXI веке. В истории НХЛ только трех российских защитников выбирали выше:

  • 1994, № 2 — Олег Твердовский («Анахайм Майти Дакс»);
  • 1996, № 2 — Андрей Зюзин («Сан-Хосе Шаркс»);
  • 1998, № 5 — Виталий Вишневский («Анахайм Майти Дакс»).

До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только три российских защитника:

  • 2015, № 7 — Иван Прововров («Филадельфия Флайерс»);
  • 2016, № 9 — Михаил Сергачев («Монреаль Канадиенс»);
  • 2022, № 10 — Павел Минтюков («Анахайм Дакс»).

В минувшем сезоне Симашев провел 18 матчей в КХЛ за ярославский «Локомотив» и не набрал очков. Также 18-летний защитник сыграл 29 матчей за молодежную команду ярославцев в МХЛ и набрал 10 (1+9) очков при полезности «+22».

Под первым номером «Чикаго» выбрал канадца Коннора Бедарда, под вторым номером «Анахайм» взял шведа Лео Карлссона, под третьим номером «Коламбус» забрал канадца Адама Фантилли.

Оставшиеся раунды драфта НХЛ пройдут 29 июня.

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