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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Чешский хоккеист Давид Крейчи объявил о завершении карьеры

37-летний игрок «Бостон Брюинз» завершает свою спортивную карьеру.

Чехия
БостонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Давид Крейчи был выбран на драфте НХЛ под общим 63-м номером в 2004 году. Всю карьеру в НХЛ чех провел за «медведей».

«После 15 полных сезонов я решил завершить карьеру в лучшей лиге мира. Я хочу поблагодарить президента клуба Кэма Нили и генерального менеджера Дона Суини за то, что не торопили меня с принятием решения. Также благодарен владельцам клуба семье Джейкобс за то, что постоянно верили в меня и давали возможность быть частью удивительной семьи “Бостон Брюинз” на протяжении долгих лет», — сказал Давид Крейчи.

В 2011 году Крейчи был частью команды, одержавшей долгожданную победу в Кубке Стэнли — первую с 1972 года. Всего Крейчи в составе «Бостон Брюинз» трижды играл в финале плей-офф НХЛ. В 2013 году бостонцы проиграли «Чикаго», а в 2019-м — «Тампе».

За карьеру в НХЛ Крейчи набрал 786 (231+555) очков в 1032 играх.

В составе сборной Чехии нападающий дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2012, 2022).

«Брюинз» в минувшем сезоне побили рекорд по очкам в регулярном чемпионате, но уступили «Флориде» в первом раунде плей-офф.

В июле о завершении карьеры объявил другой лидер бостонской команды — Патрис Бержерон.

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