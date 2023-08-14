Чешский хоккеист Давид Крейчи объявил о завершении карьеры

Давид Крейчи был выбран на драфте НХЛ под общим 63-м номером в 2004 году. Всю карьеру в НХЛ чех провел за «медведей».

«После 15 полных сезонов я решил завершить карьеру в лучшей лиге мира. Я хочу поблагодарить президента клуба Кэма Нили и генерального менеджера Дона Суини за то, что не торопили меня с принятием решения. Также благодарен владельцам клуба семье Джейкобс за то, что постоянно верили в меня и давали возможность быть частью удивительной семьи “Бостон Брюинз” на протяжении долгих лет», — сказал Давид Крейчи.

В 2011 году Крейчи был частью команды, одержавшей долгожданную победу в Кубке Стэнли — первую с 1972 года. Всего Крейчи в составе «Бостон Брюинз» трижды играл в финале плей-офф НХЛ. В 2013 году бостонцы проиграли «Чикаго», а в 2019-м — «Тампе».

За карьеру в НХЛ Крейчи набрал 786 (231+555) очков в 1032 играх.

В составе сборной Чехии нападающий дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2012, 2022).

«Брюинз» в минувшем сезоне побили рекорд по очкам в регулярном чемпионате, но уступили «Флориде» в первом раунде плей-офф.