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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НХЛ объявил о завершении карьеры из-за семи сотрясений мозга

Нападающий «Сиэтл Кракен» Йоонас Донской принял решение о завершении карьеры из-за последствий сотрясения мозга. Об этом хоккеист сообщил в соцсетях.

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Источник: AP 2023

«Я перенес множество сотрясений мозга и решил закончить профессиональную карьеру. Тяжело отказаться от чего-то, чему посвятил всю жизнь. Но я знаю, что это правильное решение для моего самочувствия и будущего. Я исполнил мечту, играл в НХЛ, и я очень благодарен за это — мне повезло. Я реализовал свой потенциал — это была моя цель. Спасибо всем, пришло время для новой главы», — написал Донской.

В сентябре 2022 года 31-летний финн столкнулся с одноклубником Коулом Линдом во время предсезонной игры с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б) и ударился головой о лед. Из-за травмы Донской полностью пропустил прошлый сезон, а в январе этого года рассказывал о частых головных болях и головокружениях. Всего за карьеру хоккеист перенес семь сотрясений мозга.

Донской выступал в НХЛ с 2015 по 2022 год за «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен». За семь лет в лиге он провел 474 матча и набрал 208 (80+128) очков. В своем дебютном сезоне с «Сан-Хосе» Донской добирался до финала Кубка Стэнли, а в 2021 году вместе с «Колорадо» становился победителем регулярного чемпионата.

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Игрок НХЛ объявил о завершении карьеры из-за семи сотрясений мозга
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