Игрок НХЛ объявил о завершении карьеры из-за семи сотрясений мозга

«Я перенес множество сотрясений мозга и решил закончить профессиональную карьеру. Тяжело отказаться от чего-то, чему посвятил всю жизнь. Но я знаю, что это правильное решение для моего самочувствия и будущего. Я исполнил мечту, играл в НХЛ, и я очень благодарен за это — мне повезло. Я реализовал свой потенциал — это была моя цель. Спасибо всем, пришло время для новой главы», — написал Донской.

В сентябре 2022 года 31-летний финн столкнулся с одноклубником Коулом Линдом во время предсезонной игры с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б) и ударился головой о лед. Из-за травмы Донской полностью пропустил прошлый сезон, а в январе этого года рассказывал о частых головных болях и головокружениях. Всего за карьеру хоккеист перенес семь сотрясений мозга.