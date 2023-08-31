Главный тренер «Вашингтона» — об Овечкине: Его телосложение — чудо природы

«Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера 30 мая 2023 года. Канадский специалист пришел на место Питера Лавиолетта, с которым клуб не попал в плей-офф.

«Единственная особенность Алекса, и я впервые почувствую это на собственном опыте, — это то, что его телосложение просто чудо природы. Его физическая форма в таком возрасте, и вызов этому возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.