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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Вашингтона» — об Овечкине: Его телосложение — чудо природы

Новый главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поражен тем, насколько физически крепок 37-летний Александр Овечкин.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера 30 мая 2023 года. Канадский специалист пришел на место Питера Лавиолетта, с которым клуб не попал в плей-офф.

«Единственная особенность Алекса, и я впервые почувствую это на собственном опыте, — это то, что его телосложение просто чудо природы. Его физическая форма в таком возрасте, и вызов этому возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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