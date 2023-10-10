Путеводитель по новому сезону НХЛ. Российский взгляд: Восток

Восточная конференция

Александр Овечкин («‎Вашингтон Кэпиталз»)

Нынешний «‎Вашингтон» мало на что претендует с точки зрения результатов, поэтому клуб бросает все силы на то, чтобы помочь Овечкину в «великой погоне» за рекордом Грецтки по заброшенным шайбам в НХЛ. В прошлом сезоне Овечкин забросил 42 шайбы и теперь отстает от великого канадца на 72 точных броска. Если верить экспертам и букмекерам, в предстоящем сезоне Ови должен сократить эту разницу, как минимум, вдвое. Главный вопрос — когда 38-летний Овечкин в силу возраста начнет резко сдавать? Надеемся, что не в ближайшем сезоне.

Евгений Кузнецов («‎Вашингтон Кэпиталз»)

Кузнецов выдал невзрачный прошлый сезон, закончив его с ужасающим показателем полезности — «-26». Россиянину срочно требуется перезагрузка, иначе грядут большие проблемы с заключением нового контракта, который истекает через сезон. В этом Кузе должен помочь молодой тренер Спенсер Карбери, который ранее возглавлял фарм-клуб «‎Вашингтона» в АХЛ и работал ассистентом в «‎Торонто».

Клим Костин («Детройт Ред Уингз‎»)

Перед стартом прошлого сезона Костин находился на грани вылета из НХЛ, но здорово реанимировал себя в «Эдмонтоне» — набрал 21 (11+10) очко в 57 матчах и даже поиграл в одном звене с Макдэвидом. Казалось, что «нефтяники» — идеальная команда для Костина и надо оставаться. Клуб хотел оставить россиянина у себя, но в итоге не договорились по деньгам. Костин оказался в «Детройте» и теперь будет давать глубину в нижних звеньях «Ред Уингз». Главное для 24-летнего нападающего в новом окружении суметь выйти на прошлогоднюю результативность.

Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз‎»)

Один из ведущих игроков «Каролины» порвал переднюю крестообразную связку колена и пропустил концовку прошлой регулярки. Возможно, именно Свечникова и не хватило «‎ураганам», чтобы забраться в финал Кубка Стэнли. 23-летний россиянин вернулся к тренировкам в середине июля и к сезону должен подойти в оптимальных кондициях. Очень хочется увидеть от Свечникова, как он в предстоящей регулярке сумеет пробить недостижимый для себя показатель одно очко в среднем за игру.

Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз‎»)

Орлов провел 12 сезонов бок о бок с Овечкиным в «‎Вашингтоне», но клуб не смог (или не захотел) его удерживать. Так россиянин транзитом через «‎Бостон» оказался в «‎Каролине», которая выписала ему щедрый двухлетний контракт. Защита «‎ураганов» и без того была одна из сильнейших в лиге, поэтому любопытно будет посмотреть, что привнесет в эту линию Орлов. Претензии у этой «‎Каролины» самые серьезные — финал Кубка Стэнли минимум, и для решения это задачи фронт-офис клуба сделал ставку на российского защитника.

Иван Проворов («‎Коламбус Блю Джекетс»)

Источник: пресс-служба клуба "Коламбус Блю Джекетс"

В июне «Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус», после чего «жакеты» официально стали самой российской командой в НХЛ. В прошлом сезоне «Коламбус» занял последнее место на Востоке и теперь защитник будет помогать молодой команде отталкиваться от дна. В «Филадельфии» Проворов последние годы не прогрессировал, поэтому смена обстановки должна пойти ему на пользу. В «Коламбусе» он должен занять место в первой паре защитников и стать ментором для молодых российских «жакетов».

Кирилл Марченко («‎Коламбус Блю Джекетс»)

Триумфально ворвался в НХЛ, забросив в дебютном сезоне 21 шайбу в 59 матчах. Марченко отлично смотрелся во время предсезонки и имеет хорошие шансы на попадание в первое звено «‎Коламбуса». Если Марченко продолжит забивать в том же темпе, то вполне может претендовать в новом «‎Коламбусе» на роль одного из лидеров.

Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс‎»)

Благодаря своей великолепной игре в воротах в прошлом сезоне Сорокин не только смог затащить «Айлендерс‎» в плей-офф, но и сумел финишировать вторым в голосовании за «Везину». Фронт-офис «островитян» долго не думал и выписал вратарю восьмилетний контракт на 66 млн долларов, закрыв вратарский вопрос на годы вперед. Теперь главное, чтобы Сорокин после подписания большого контракта внезапно не превратился в тыкву. Как показывает история, такое с вратарями в НХЛ регулярно случается.

Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс‎»)

Варламов уже отыграл четыре сезона в «Айлендерс‎» и одновременно с Сорокиным продлился еще на четыре года. Российский тандем образует один из сильнейших вратарских дуэтов в НХЛ, где 35-летнему Варламову отведена роль явного второго номера. Судя по всему, его это полностью устраивает, и свои двадцать матчей в регулярке он точно получит.

Игорь Шестеркин («‎Нью-Йорк Рейнджерс»)

Шестеркин окончательно утвердился в статусе одного из лучших голкиперов НХЛ. Уверенная игра российского вратаря позволяет «‎Рейнджерс» не падать ниже определенного уровня, но в клубе отчаянно грезят о Кубке Стэнли. В новом сезоне «‎Рейнджерс» пойдет в третий поход за «чашкой» и, чтобы Шестеркин подошел к матчам плей-офф в максимальных кондициях, ему нашли опытного сменщика Джонатана Куика. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли призван помочь россиянину равномерно распределить нагрузку по ходу регулярного сезона. Но проблемы у «‎Рейнджерс» явно не во вратарской линии — за четыре года в Нью-Йорке к игре Шестеркина было ровно ноль вопросов.

Артемий Панарин («‎Нью-Йорк Рейнджерс»)

Один из самых результативных российских игроков минувшего сезона, полностью провалившийся в плей-офф. Панарин вступает в пятый год по своему семилетнему контракту с «‎Рейнджерс», при том что прошлый статистически стал для него худшим за все время пребывания в Нью-Йорке. Потенциально Панарин способен выдавать в НХЛ стоочковые сезоны, но своего максимума в лиге до сих пор не показал. А ему через две недели уже исполняется 32. Сдается, что именно по Панарину проходит тот самый водораздел, разделяющий «‎Рейнджерс» между просто сильной командой и претендентом на титул.

Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»)

Десятилетняя история Тарасенко и «Сент-Луиса‎» подошла к концу. Кубковая аренда в «Рейнджерс» не увенчалась успехом, и в межсезонье россиянин подписался на один год «Оттавой‎». Тарасенко должен добавить молодой талантливой команде необходимого опыта, которого ей недостает для выхода в плей-офф. Если получится, то можно будет заключить с «сенаторами» долгосрочное соглашение, если нет — без проблем можно будет попытать счастья в другом месте. Однолетний контракт выгоден для обеих сторон. Любопытно, что на драфте 2010 года «Сент-Луис» выбрал Тарасенко под пиком, который изначально принадлежал «Оттаве». Тогда «сенаторы» предпочли российскому снайперу защитника Давида Рундблада, который последние пять сезонов пылил в КХЛ.

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз‎»)

В минувшей регулярке Джино впервые с сезона 2008/09 не пропустил ни одной игры и снова закончил сезон с показателем одно очко в среднем за игру. Правда, команде это не сильно помогло и впервые за 17 лет она не вышла в плей-офф. «Питтсбург» вовремя не провел перестройку и, видимо, будет ехать на своих ветеранах уже до самого конца. Поэтому позициям Малкина, которому летом исполнилось уже 37, мало что угрожает — он продолжит привычно центрить второе звено.

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг‎»)

Безусловно, лучший российских хоккеист в НХЛ прямо сейчас. В прошлом сезоне Кучеров провел свой второй по результативности сезон в лиге, набрав 113 (30+83) очков. Россиянин находится на пике своей карьеры и является главной движущей силой атаки «Тампы». В прошлом сезоне «молнии‎» неожиданно вылетели в первом раунде плей-офф, но до этого три сезона подряд выходили в финал Кубка Стэнли и дважды поднимали «чашку» над головой. Этот сезон должен показать, было ли фиаско в первом раунде случайностью или в механизме «Тампе» действительно что-то сломалось.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг‎»)

В конце сентября Василевский перенес операции по удалению грыжи межпозвонкового диска, которая мучала россиянина на протяжении всей предсезонной подготовки. Ожидается, что 29-летний вратарь пропустит два месяца регулярки. Главный вопрос — как сильно просядет «Тампа‎» без привычной «российской стены» в воротах и сможет ли Василевский уверенно вкатиться в самый разгар регулярного сезона?

Михаил Сергачев («Тампа-Бэй Лайтнинг‎»)

Прошлым летом Сергачев подписал с «Тампой» рекордный для российских защитников контракт — 68 млн долларов на восемь лет. На тот момент это продление казалось большим авансом, но 25-летний защитник сразу же начал его оправдывать. В прошлом сезоне Сергачев стал одним из самых полезных игроков «Тампы» и почти вдвое увеличил свою результативность, окончательно ворвавшись в когорту элитных защитников НХЛ. Главное продолжать в том же духе, не сбавлять обороты и чтобы травмы обходили игрока стороной.

Илья Самсонов («‎Торонто Мейпл Лифс»)

Смена «‎Вашингтона» на «‎Торонто» в прошлом году казалась большой авантюрой для Самсонова, но россиянин внезапно застолбил за собой место первого номера и провел очень хороший сезон. Этим летом вратарь через арбитраж выторговал себе однолетнее соглашение на 3,55 млн долларов. Еще один уверенный сезон позволит 26-летнему вратарю претендовать уже на более солидный контракт.

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз‎»)

Прошлая регулярка стала для Бобровского одной из самых провальных в заокеанской карьере, но его внезапное преображение в плей-офф стало, пожалуй, ключевой причиной захода «Флориды» в финал Кубка Стэнли. Хочется верить, что на пятый сезон в составе «‎пантер» российский вратарь наконец-то поймает столь необходимую ему стабильность и начнет оправдывать статус самого высокооплачиваемого вратаря НХЛ.

Также в основных составах команд НХЛ Восточной конференции играют: Александр Алексеев, Иван Мирошниченко (оба — «‎Вашингтон Кэпиталз»), Егор Чинахов, Даниил Тарасов, Дмитрий Воронков (все — «‎Коламбус Блю Джекетс»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс‎»), Артем Зуб («‎Оттава Сенаторз»), Егор Замула («Филадельфия Флайерз‎»), Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз‎»).