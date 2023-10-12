Первый номер драфта НХЛ Бедард забросил первую шайбу в лиге
«Бостон Брюинз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон Брюинз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев дублем отметился Давид Пастрняк (34', 60'), еще одну шайбу забросил Трент Фредерик (12'). У гостей единственный точный бросок записал на свой счет первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард (6').
Для 18-летнего канадца это первая заброшенная шайба в НХЛ. Днем ранее в дебютной игре он отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). В возрасте 18 лет и 85 дней он стал третьим самым молодым игроком, который набирал очки в НХЛ.
Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона «Бостон» стал сильнейшей командой регулярного чемпионата, набрав рекордные в истории НХЛ 133 очка.
Следующий матч «Чикаго» проведет в ночь на 15 октября на выезде против «Монреаль Канадиенс». В это же время «Бостон» дома примет «Нэшвилл Предаторс».