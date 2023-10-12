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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Первый номер драфта НХЛ Бедард забросил первую шайбу в лиге

«Бостон Брюинз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Бостон
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Источник: Reuters

В составе хозяев дублем отметился Давид Пастрняк (34', 60'), еще одну шайбу забросил Трент Фредерик (12'). У гостей единственный точный бросок записал на свой счет первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард (6').

Для 18-летнего канадца это первая заброшенная шайба в НХЛ. Днем ранее в дебютной игре он отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). В возрасте 18 лет и 85 дней он стал третьим самым молодым игроком, который набирал очки в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона «Бостон» стал сильнейшей командой регулярного чемпионата, набрав рекордные в истории НХЛ 133 очка.

Следующий матч «Чикаго» проведет в ночь на 15 октября на выезде против «Монреаль Канадиенс». В это же время «Бостон» дома примет «Нэшвилл Предаторс».

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Бостон
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Чикаго
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