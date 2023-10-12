Первый номер драфта НХЛ Бедард забросил первую шайбу в лиге

В составе хозяев дублем отметился Давид Пастрняк (34', 60'), еще одну шайбу забросил Трент Фредерик (12'). У гостей единственный точный бросок записал на свой счет первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард (6').

Для 18-летнего канадца это первая заброшенная шайба в НХЛ. Днем ранее в дебютной игре он отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). В возрасте 18 лет и 85 дней он стал третьим самым молодым игроком, который набирал очки в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8af5e809d7874cd0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239522" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона «Бостон» стал сильнейшей командой регулярного чемпионата, набрав рекордные в истории НХЛ 133 очка.