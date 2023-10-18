Макдэвид забил невероятный гол в НХЛ после разворота на 360 градусов

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в этом матче записал на свой счет очередной гол-шедевер. 26-летний канадец вошел на скорости в скопление игроков «Нэшвилла», но после контакта с одним из них потерял равновесие и упал на колени. В этом положении он развернулся на 360 градусов, поднялся на ноги, взял шайбу под контроль и реализовал выход один на один с вратарем «Нэшвилла» Юсси Саросом.