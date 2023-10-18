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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Макдэвид забил невероятный гол в НХЛ после разворота на 360 градусов

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях разгромил «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (9', 28'), Зак Хайман (14'), Райан Нюджент-Хопкинс (17'), Коннор Макдэвид (18') и Уоррен Фогеле (36'). У хозяев единственный точный бросок нанес Томас Новак (23').

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в этом матче записал на свой счет очередной гол-шедевер. 26-летний канадец вошел на скорости в скопление игроков «Нэшвилла», но после контакта с одним из них потерял равновесие и упал на колени. В этом положении он развернулся на 360 градусов, поднялся на ноги, взял шайбу под контроль и реализовал выход один на один с вратарем «Нэшвилла» Юсси Саросом.

Макдэвид является действующим обладателем награды «Харт Трофи» — призу самому ценному игроку НХЛ. Также он третий год подряд выигрывает «Арт Росс Трофи» — приз самому результативному игроку НХЛ. В этом сезоне на счету Макдэвида три матча, в которых он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

Нэшвилл
1:6
0:4, 1:2, 0:0
Эдмонтон
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