Макдэвид забил невероятный гол в НХЛ после разворота на 360 градусов
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях разгромил «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Эдмонтон Ойлерз» в гостях разгромил «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (9', 28'), Зак Хайман (14'), Райан Нюджент-Хопкинс (17'), Коннор Макдэвид (18') и Уоррен Фогеле (36'). У хозяев единственный точный бросок нанес Томас Новак (23').
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в этом матче записал на свой счет очередной гол-шедевер. 26-летний канадец вошел на скорости в скопление игроков «Нэшвилла», но после контакта с одним из них потерял равновесие и упал на колени. В этом положении он развернулся на 360 градусов, поднялся на ноги, взял шайбу под контроль и реализовал выход один на один с вратарем «Нэшвилла» Юсси Саросом.
Макдэвид является действующим обладателем награды «Харт Трофи» — призу самому ценному игроку НХЛ. Также он третий год подряд выигрывает «Арт Росс Трофи» — приз самому результативному игроку НХЛ. В этом сезоне на счету Макдэвида три матча, в которых он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.