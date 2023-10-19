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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин обошел Могильного по числу заброшенных шайб в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

Детройт
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

37-летний хоккеист отличился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (3:6). Эта шайба стала для Малкина 474-й в его заокеанской карьере, что позволило обойти в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги Александра Могильного (473).

Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшее время Малкин сможет обойти в этом списке Сергея Федорова (483) и выйти на чистое второе место.

Топ-10 лучших российских снайперов в истории НХЛ:

  1. Александр Овечкин — 822 шайб в 1350 матчах;
  2. Сергей Федоров — 483 шайбы в 1248 матчах;
  3. Евгений Малкин — 474 шайбы в 1067 матчах;
  4. Александр Могильный — 473 шайбы в 990 матчах;
  5. Илья Ковальчук — 443 шайбы в 926 матчах;
  6. Павел Буре — 437 шайб в 702 матчах;
  7. Алексей Ковалев — 430 шайб в 1316 матчах
  8. Вячеслав Козлов — 356 шайб в 1182 матчах;
  9. Алексей Яшин — 337 шайб в 850 матчах;
  10. Павел Дацюк — 314 шайб в 953 матчах.

За четыре стартовых матча нового сезона Малкин забросил три шайбы и сделал четыре результативных передачи. Россиянин входит в тройку лучших бомбардиров старта сезона, уступая лишь нападающему «Детройта» Алексу ДеБринкату, на счету которого восемь набранных очков.

Детройт
6:3
1:1, 3:0, 2:2
Питтсбург
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