Малкин обошел Могильного по числу заброшенных шайб в НХЛ

37-летний хоккеист отличился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (3:6). Эта шайба стала для Малкина 474-й в его заокеанской карьере, что позволило обойти в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги Александра Могильного (473).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d38394fa2336d6e6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239573" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшее время Малкин сможет обойти в этом списке Сергея Федорова (483) и выйти на чистое второе место.

Топ-10 лучших российских снайперов в истории НХЛ:

Александр Овечкин — 822 шайб в 1350 матчах; Сергей Федоров — 483 шайбы в 1248 матчах; Евгений Малкин — 474 шайбы в 1067 матчах; Александр Могильный — 473 шайбы в 990 матчах; Илья Ковальчук — 443 шайбы в 926 матчах; Павел Буре — 437 шайб в 702 матчах; Алексей Ковалев — 430 шайб в 1316 матчах Вячеслав Козлов — 356 шайб в 1182 матчах; Алексей Яшин — 337 шайб в 850 матчах; Павел Дацюк — 314 шайб в 953 матчах.