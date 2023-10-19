Малкин обошел Могильного по числу заброшенных шайб в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.
37-летний хоккеист отличился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (3:6). Эта шайба стала для Малкина 474-й в его заокеанской карьере, что позволило обойти в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги Александра Могильного (473).
В ближайшее время Малкин сможет обойти в этом списке Сергея Федорова (483) и выйти на чистое второе место.
Топ-10 лучших российских снайперов в истории НХЛ:
За четыре стартовых матча нового сезона Малкин забросил три шайбы и сделал четыре результативных передачи. Россиянин входит в тройку лучших бомбардиров старта сезона, уступая лишь нападающему «Детройта» Алексу ДеБринкату, на счету которого восемь набранных очков.