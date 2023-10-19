ESPN составил топ-100 лучших игроков НХЛ, в списке нет Малкина и всего девять россиян

Всего в топ-100 лучших хоккеистов НХЛ по версии ESPN попали девять россиян.

Первые три места заняли Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», Кейл Макар и Натан Маккиннон «Колорадо».

Лучшим из россиян признан Никита Кучеров из команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», расположившийся на восьмом месте в списке. 17-е место у Кирилла Капризова из «Миннесоты». 28-е и 32-е место заняли Игорь Шестеркин и Артемий Панарин из «Рейнджерс» соответственно. 30-е место у Ильи Сорокина из «Айлендерс». 37-е место у Александра Овечкина из «Вашингтона». На 53-м и 57-м месте расположились Михаил Сергачев и Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» соответственно. 97-е место занял Сергей Бобровский из «Флориды».

В списке отсутствуют российские нападающие: Владимир Тарасенко из «Оттавы», Евгений Кузнецов из «Вашингтона» и Павел Бучневич из «Сент-Луиса».