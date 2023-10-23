Коннор Макдэвид выбыл на две недели из-за травмы

Коннор Макдэвид не доиграл матч против «Виннипега». В третьем периоде хоккеист покинул площадку, держась за левый бок. Нападающий не выходил на лед в концовке основного времени и в овертайме, в котором «Эдмонтон» уступил «Джетс» со счетом 2:3.

«Эдмонтон Ойлерз» не очень удачно стартовали в сезоне-2023/24. В первых пяти встречах канадцы одержали всего одну победу. В новом сезоне Макдэвид набрал 8 очков (2+6) в пяти матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t0ju3yDexmA?si=Th9Wv2o2VJazkllt" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.