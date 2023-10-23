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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Коннор Макдэвид выбыл на две недели из-за травмы

Лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму верхней части тела, сообщает пресс-служба канадской команды.

Эдмонтон
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Источник: AP 2023

Коннор Макдэвид не доиграл матч против «Виннипега». В третьем периоде хоккеист покинул площадку, держась за левый бок. Нападающий не выходил на лед в концовке основного времени и в овертайме, в котором «Эдмонтон» уступил «Джетс» со счетом 2:3.

«Эдмонтон Ойлерз» не очень удачно стартовали в сезоне-2023/24. В первых пяти встречах канадцы одержали всего одну победу. В новом сезоне Макдэвид набрал 8 очков (2+6) в пяти матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний Коннор Макдэвид трижды, включая минувший сезон, признавался лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ. Также канадец последние три сезона набирал наибольшее количество очков в НХЛ по системе гол+пас. В общей сложности канадец пять раз получал приз Арт Росс Трофи, присуждаемый лучшему бомбардиру НХЛ. В 2023 году Макдэвид впервые в своей карьере забрал еще и приз лучшему снайперу (Морис Ришар Трофи).

Эдмонтон
2:3ОТ
2:1, 0:1, 0:0
Виннипег
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