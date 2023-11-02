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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба Дадонова помогла «Далласу» победить «Калгари»

«Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2023

На 31-й минуте матча заброшенной шайбой отличился российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов. Для 34-летнего форварда эта шайба стала третьей в нынешнем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» одержал пятую победу в шести последних матчах и смог подняться в тройку лидеров Западной конференции. «Калгари» проиграл шестой матч подряд и опустился на предпоследнее место на Западе.

В других матчах игрового дня «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» (4:1). За хозяев впервые в старте вышел российский вратарь Иван Просветов, отразивший по своим воротам 27 бросков из 28. Ранее голкипер, выступавший в прошлом сезоне за «Аризону», один раз выходил в составе «Колорадо» на замену.

«Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотис» (4:3 ОТ). Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков продолжает набирать очки — минувшей ночью он отметился результативной передачей на Троя Терри, который оформил в этом матче хет-трик.

Во время загрузки произошла ошибка.

19-летний российский защитник, проводящий первый сезон в НХЛ, провел 10 матчей и набрал 7 (1+6) очков.

После провального старта «Анахайм» одержал пять побед подряд и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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1:1, 1:3, 1:0
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