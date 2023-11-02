Шайба Дадонова помогла «Далласу» победить «Калгари»
«Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На 31-й минуте матча заброшенной шайбой отличился российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов. Для 34-летнего форварда эта шайба стала третьей в нынешнем сезоне.
«Даллас» одержал пятую победу в шести последних матчах и смог подняться в тройку лидеров Западной конференции. «Калгари» проиграл шестой матч подряд и опустился на предпоследнее место на Западе.
В других матчах игрового дня «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» (4:1). За хозяев впервые в старте вышел российский вратарь Иван Просветов, отразивший по своим воротам 27 бросков из 28. Ранее голкипер, выступавший в прошлом сезоне за «Аризону», один раз выходил в составе «Колорадо» на замену.
«Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотис» (4:3 ОТ). Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков продолжает набирать очки — минувшей ночью он отметился результативной передачей на Троя Терри, который оформил в этом матче хет-трик.
19-летний российский защитник, проводящий первый сезон в НХЛ, провел 10 матчей и набрал 7 (1+6) очков.
После провального старта «Анахайм» одержал пять побед подряд и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.