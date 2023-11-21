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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский ответил на вопрос о лучших российских вратарях в НХЛ

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос, кто из российских голкиперов в НХЛ нравится ему больше по манере игры.

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Источник: Reuters

"Андрей Василевский — один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой. Игорь Шестёркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Пётр Кочетков. Был впечатлён увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

Лучшего вратаря лиги не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята. Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как её выполняют игроки. Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят, и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю. Хоккей — командная игра, и вратари — часть команды, структуры«, — сказал Бобровский в интервью “Известиям”.

В текущем сезоне Бобровский сыграл 14 матчей, в которых одержал девять побед с 90,6% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,66.

20 ноября Бобровский помог «Флориде» одержать победу над «Эдмонтоном». Эта победа стала 369-й для него в НХЛ. Бобровский вошел в топ-20 по победам в истории НХЛ.

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