Бобровский ответил на вопрос о лучших российских вратарях в НХЛ

"Андрей Василевский — один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой. Игорь Шестёркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Пётр Кочетков. Был впечатлён увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

Лучшего вратаря лиги не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята. Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как её выполняют игроки. Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят, и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю. Хоккей — командная игра, и вратари — часть команды, структуры«, — сказал Бобровский в интервью “Известиям”.

В текущем сезоне Бобровский сыграл 14 матчей, в которых одержал девять побед с 90,6% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,66.